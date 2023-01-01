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Milyoner'e Damga Vuran Mide Sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu yanıtı görünce skandal olurdu deyip...

  1. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan "Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?" sorusu izleyenleri ekran başına kilitledi. 50.000 TL değerindeki soru karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Sıla Vural ve Kenan İmirzalıoğlu arasında geçen diyalog ise geceye damga vurdu.

    ATV ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan "Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?" sorusu izleyenleri ekran başına kilitledi. 50.000 TL değerindeki soru karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Sıla Vural ve Kenan İmirzalıoğlu arasında geçen diyalog ise geceye damga vurdu.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

  3. 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmak için spordan tarihe, sanattan coğrafyaya kadar pek çok alanda sorulara doğru yanıt vermeye çalışan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sosyal medya da büyük yankı uyandırıyor.

    1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmak için spordan tarihe, sanattan coğrafyaya kadar pek çok alanda sorulara doğru yanıt vermeye çalışan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sosyal medya da büyük yankı uyandırıyor.

  4. Son olarak geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Sıla Vural'ın performansı damga vurdu.

    Son olarak geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Sıla Vural'ın performansı damga vurdu.

  5. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki genç yarışmacı, enerjik tavırlarıyla izleyenlerin sempatisini kazandı.

    Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki genç yarışmacı, enerjik tavırlarıyla izleyenlerin sempatisini kazandı.

  6. Çocukluğunda basketbolla ilgilendiğini anlatan yarışmacı, liseden beri dans ile profesyonel bir şekilde uğraştığını dile getirdi.

    Çocukluğunda basketbolla ilgilendiğini anlatan yarışmacı, liseden beri dans ile profesyonel bir şekilde uğraştığını dile getirdi.

  7. Özellikle Latin danslarına yoğun ilgi duyduğunu ifade eden genç yarışmacı, aynı zamanda farklı kültürleri tanımayı gezip görmeyi de çok sevdiğini anlattı.

    Özellikle Latin danslarına yoğun ilgi duyduğunu ifade eden genç yarışmacı, aynı zamanda farklı kültürleri tanımayı gezip görmeyi de çok sevdiğini anlattı.

  8. Dedesinin 'Kim Milyoner Olmak İster'i çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, dedesine de sürpriz yapmak için yarışmaya katıldığını söyleyerek hızlı bir başlangıç yaptı.

    Dedesinin 'Kim Milyoner Olmak İster'i çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, dedesine de sürpriz yapmak için yarışmaya katıldığını söyleyerek hızlı bir başlangıç yaptı.

  9. İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan yarışmacı, çift cevap hakkı jokeri dışında tüm joker haklarını kullandı.

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan yarışmacı, çift cevap hakkı jokeri dışında tüm joker haklarını kullandı.

  10. 50.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran yarışmacı "Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?" sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    50.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran yarışmacı "Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?" sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

  11. "A- İnsan", "B- Sincap", "C- Ornitorenk" ve "D- Yılan" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

    "A- İnsan", "B- Sincap", "C- Ornitorenk" ve "D- Yılan" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

  12. Çift cevap joker hakkını kullanmaya karar veren yarışmacı ilk olarak 'D Şıkkı Yılan'ı işaretledi.

    Çift cevap joker hakkını kullanmaya karar veren yarışmacı ilk olarak 'D Şıkkı Yılan'ı işaretledi.

  13. Ancak doğru yanıt "Yılan" değildi.

    Ancak doğru yanıt "Yılan" değildi.

  14. Ardından ikinci tercihi için ter döken Vural, "B Şıkkı Sincap'ta karar kıldı.

    Ardından ikinci tercihi için ter döken Vural, "B Şıkkı Sincap'ta karar kıldı.

  15. Fakat doğru yanıt C Şıkkı Ornitorenk olacaktı.

    Fakat doğru yanıt C Şıkkı Ornitorenk olacaktı.

  16. Soruya yanlış yanıt vermesiyle birlikte elenen yarışmacının "Doğru yanıt insan çıksaydı rezil olurdum" sözleri Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

    Soruya yanlış yanıt vermesiyle birlikte elenen yarışmacının "Doğru yanıt insan çıksaydı rezil olurdum" sözleri Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

  17. Yarışmacıya katılan ünlü sunucu "Ciddi bir skandal olurdu" diyerek kahkaha attı.

    Yarışmacıya katılan ünlü sunucu "Ciddi bir skandal olurdu" diyerek kahkaha attı.