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Genç Oyuncuyu Görenler İnanamadı

Dilan Çiçek Deniz'in değişimi gündem oldu!

  1. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz son zamanlarda geçirdiği değişim ile dikkat çekiyor. Estetik iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncuyu görenler inanamadı.

    Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz son zamanlarda geçirdiği değişim ile dikkat çekiyor. Estetik iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncuyu görenler inanamadı.

  2. 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve bu yarışmada ikinci olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde başarılı bir oyuncu olarak ekranlarda yer alıyor.

    2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve bu yarışmada ikinci olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde başarılı bir oyuncu olarak ekranlarda yer alıyor.

  3. Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Tatlı Küçük Yalancılar, Alev Alev, Çukur ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı yapımda yer alan Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

    Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Tatlı Küçük Yalancılar, Alev Alev, Çukur ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı yapımda yer alan Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

  4. Son olarak kendi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan ve bu birlikteliği geçtiğimiz günlerde sonlandıran Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişimle son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    Son olarak kendi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan ve bu birlikteliği geçtiğimiz günlerde sonlandıran Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişimle son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

  5. Son dönemin modasına uyan ve Fransız askısı yaptıran genç oyuncun yüzündeki değişimler dikkat çekti.

    Son dönemin modasına uyan ve Fransız askısı yaptıran genç oyuncun yüzündeki değişimler dikkat çekti.

  6. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte, yüzündeki değişimler fark edilen Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte, yüzündeki değişimler fark edilen Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

  7. Geçirdiği operasyonlar ile adeta yüz ifadesi değişen genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hakkında çıkan iddialara ithafen "Vallahi bezdim" açıklamasını yapmıştı.

    Geçirdiği operasyonlar ile adeta yüz ifadesi değişen genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hakkında çıkan iddialara ithafen "Vallahi bezdim" açıklamasını yapmıştı.

  8. Böylelikle estetik iddialarını yalanladığı söylenilen Deniz'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım "estetik iddiaları doğruymuş" yorumunda bulundu.

    Böylelikle estetik iddialarını yalanladığı söylenilen Deniz'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım "estetik iddiaları doğruymuş" yorumunda bulundu.

  9. Deniz'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam filmine ait görüntüleri görenler gözlerin inanamadı. Genç oyuncunun geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı.

    Deniz'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam filmine ait görüntüleri görenler gözlerin inanamadı. Genç oyuncunun geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı.

  10. Genç oyuncunun son halini görenler "Yüzün neden böyle?", "Bunu kendine neden yaptın?", "Dolguları fazla kaçırmış" ve "Eski hali daha güzeldi" gibi yorumlar yaptı.

    Genç oyuncunun son halini görenler "Yüzün neden böyle?", "Bunu kendine neden yaptın?", "Dolguları fazla kaçırmış" ve "Eski hali daha güzeldi" gibi yorumlar yaptı.