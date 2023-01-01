Genç Oyuncuyu Görenler İnanamadı

Son olarak kendi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan ve bu birlikteliği geçtiğimiz günlerde sonlandıran Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişimle son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.