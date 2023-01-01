Epic Games Yaz İndirimleri Başladı:
İşte öne çıkan oyunlar
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Epic Games Store'da yaz indirimleri başladı. İndirimler 3 Ağustos TSİ 18.00'da sona erecek. İşte öne çıkan oyunlar...
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DYING LIGHT Normal fiyatı: 59 TL İndirimli fiyat: 17,70 TL (70% İNDİRİM)
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WATCH DOGS LEGION Normal fiyatı: 269 TL İndirimli fiyat: 40,35 TL (85% İNDİRİM)
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FAR CRY 6 Normal fiyatı: 699 TL İndirimli fiyat: 174,75 TL (75% İNDİRİM)
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GTA 5 Normal fiyatı: 551,25 TL İndirimli fiyat: 275,62 TL (50% İNDİRİM)
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FIFA 23 Normal fiyatı: 699,99 TL İndirimli fiyat: 174,99 (75% İNDİRİM)
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RED DEAD REDEMPTION 2 Normal fiyatı: 1.150 TL İndirimli fiyat: 379,50 TL (67% İNDİRİM)