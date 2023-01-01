Otobüsün Gölete Düşmesi Sonucu En Az 17 Kişi Öldü
Bangladeş'in güneyindeki Jhalakathi bölgesinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su birikintisine yuvarlandı. Kazada en az 17 kişi öldü ve 53 kişi yaralandı.
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Bangladeş'te bir yolcu otobüsünün şöförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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İçerisinde en az 70 kişinin bulunduğu otobüs yol kenarındaki gölete uçtu.
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Kurtarma çalışmalarını yürüten dalgıçlar göletten 17 ceset çıkardı.
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Kaza nedeniyle 53 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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