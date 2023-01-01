Erdoğan'dan Ev Kadınlarına Müjde: 3 Bin 700 Lira Verilecek!

EV KADINLARINA AYLIK NE KADAR VERİLECEK? Başvuruda bulunacak annelerin aylık 2059 TL ile 3078 TL arasında ödeme alacağı açıklandı. Böylece birçok zorluk yaşayan annelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yapılan ödemeler aile bütçesine de katkı sağlayacak.