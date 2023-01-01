Erdoğan'dan Ev Kadınlarına Müjde: 3 Bin 700 Lira Verilecek!
Devlet tarafından yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev kadınlarına yönelik müjdeyi duyurdu. Bakanlık bünyesinde yapılan ödemeler kapsamında a ev kadınlarına 3 bin 700 TL ödeme yapılacak. Detaylar haberimizde...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri belli olmaya başladı. yavaş yavaş belli oluyor. Ev hanımlarına yapılacak sosyal yardım ödemeleri kapsamında ödeme tutarları yeniden belirlendi.
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Ev hanımlarının desteklenmesi adına yardım ödemeleri kapsamında aylık 3.700 TL ödeme yapılacak . Birçok vatandaş tarafından ödemeler için istenen şartlar internette merak konusu oldu. İşte ev hanımlarından istenen başvuru şartları...
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1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2- Türkiye'de yaşıyor olmak 3- Mavi kart sahibi olması, 4- 18 yaş üzerinde olmak, 5- Kira ödüyor olmak, 6- Evde eğitim gören çocukların bulunması, 7- Kronik hastalığı olan anneler ödemelerden yararlanabilecek.
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EV KADINLARINA AYLIK NE KADAR VERİLECEK? Başvuruda bulunacak annelerin aylık 2059 TL ile 3078 TL arasında ödeme alacağı açıklandı. Böylece birçok zorluk yaşayan annelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yapılan ödemeler aile bütçesine de katkı sağlayacak.
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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? Yardım ödemeleri kapsamında başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak aktarıldı. Başvuru şartlarını sağlayan annelerin bakanlık aracılığı ile yardım talebinde bulunabileceği açıklandı.