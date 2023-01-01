Taksim'de Asfaltta Yumurta Pişirip Yedi

Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, ?45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var.? dedi.