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Taksim'de Asfaltta Yumurta Pişirip Yedi

İstanbul'da sıcak hava etkili oluyor

  1. Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor.

    Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor.

  2. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

    Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

  3. Taksim ve İstiklal Caddesi?nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı?nda yeşilliklere uzandı.

    Taksim ve İstiklal Caddesi?nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı?nda yeşilliklere uzandı.

  4. Ramazan Deniz isimli bir vatandaş ise sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı?nda asfaltın üzerine yumurta kırdı.

    Ramazan Deniz isimli bir vatandaş ise sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı?nda asfaltın üzerine yumurta kırdı.

  5. Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

  6. Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, ?45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var.? dedi.

    Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, ?45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var.? dedi.

  7. Asfalt zemine yumurta pişiren Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.

    Asfalt zemine yumurta pişiren Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.