Engin Akyürek Kazancıyla Piyasayı Salladı!

Engin Akyürek?in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. İddialara göre dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak 500 bin TL kazanıyor.

Şimdilerde kariyerinin zirvesinde olan Akyürek'in Adım Farah'tan aldığı bölüm başı ücretinin dudak uçuklatan cinsten olduğu öğrenildi.

Mart ayında FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah'ta Tahir karakterini canlandıran Engin Akyürek hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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