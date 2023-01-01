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Engin Akyürek Kazancıyla Piyasayı Salladı!

Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

  1. FOX TV ekranlarında Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek, bölüm başı aldığı ücretle gündeme geldi. Dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek'in aldığı rakam duyanlara "Yok artık" dedirtti. İşte Engin Akyürek'in bölüm başına aldığı ücret...

    FOX TV ekranlarında Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek, bölüm başı aldığı ücretle gündeme geldi. Dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek'in aldığı rakam duyanlara "Yok artık" dedirtti. İşte Engin Akyürek'in bölüm başına aldığı ücret...

  2. Mart ayında FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah'ta Tahir karakterini canlandıran Engin Akyürek hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

    Mart ayında FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah'ta Tahir karakterini canlandıran Engin Akyürek hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

  3. Şimdilerde kariyerinin zirvesinde olan Akyürek'in Adım Farah'tan aldığı bölüm başı ücretinin dudak uçuklatan cinsten olduğu öğrenildi.

    Şimdilerde kariyerinin zirvesinde olan Akyürek'in Adım Farah'tan aldığı bölüm başı ücretinin dudak uçuklatan cinsten olduğu öğrenildi.

  4. İşte Demet Özdemir ile başrolde yer alan Akyürek'in Adım Farah'tan aldığı ücret...

    İşte Demet Özdemir ile başrolde yer alan Akyürek'in Adım Farah'tan aldığı ücret...

  5. TAM 500 BİN LİRA ALIYOR

    TAM 500 BİN LİRA ALIYOR

  6. Engin Akyürek?in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. İddialara göre dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak 500 bin TL kazanıyor.

    Engin Akyürek?in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. İddialara göre dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak 500 bin TL kazanıyor.