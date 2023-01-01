Asla Kelek Çıkmıyor, Bu Sese Dikkat
Adım adım şeker gibi karpuz seçme tüyoları!
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Karpuz sevilen bir yaz meyvesidir. Sulu ve tatlı karpuz seçmek ise büyük mesele. Peki içi kırmızı, tadı şerbetten farksız karpuz nasıl seçilir? İşte detaylar...
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SARI NOKTA ARAYIN
Bu işarete "tarla noktası" da denir ve karpuzun büyürken nerede durduğunu gösterir. Nokta beyazsa, karpuz olgunlaşmamıştır. Koyu sarı ise, fazla olgunlaşmış olabilir.
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BİÇİMLİ OLMASINA DİKKAT EDİN
Ulusal Karpuz Tanıtım Kurulu'na göre ister yuvarlak ister oval bir karpuz topluyor olun, simetrik olmasını ve büyük yarıklar, çürükler ve yumuşak noktalar içermemesini istersiniz.
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KABUK DOKUSUNU İNCELEYİN
Rengi koyu ve parlaklığı donuk olan karpuzu tercih edin. Parlak bir doku, karpuzun henüz olgunlaşmadığını gösterir.
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KAHVERENGİ SAPI BULUN
Kahverengi bir sap (yeşil olana karşı), bir karpuzun asma üzerinde olgunlaştığının bir işaretidir.
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SESİNE BAKIN
Kelly Smith Trimble, "Bir karpuzun olgun olup olmadığını anlamak için hafifçe vurduğunuzda ping yerine bir gümleme sesi duymalısınız. Farkı anlamak için birkaçını test edin." diyor.