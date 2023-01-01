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Asla Kelek Çıkmıyor, Bu Sese Dikkat

Adım adım şeker gibi karpuz seçme tüyoları!

  1. Karpuz sevilen bir yaz meyvesidir. Sulu ve tatlı karpuz seçmek ise büyük mesele. Peki içi kırmızı, tadı şerbetten farksız karpuz nasıl seçilir? İşte detaylar...

    Karpuz sevilen bir yaz meyvesidir. Sulu ve tatlı karpuz seçmek ise büyük mesele. Peki içi kırmızı, tadı şerbetten farksız karpuz nasıl seçilir? İşte detaylar...

  2. SARI NOKTA ARAYIN <p> Bu işarete "tarla noktası" da denir ve karpuzun büyürken nerede durduğunu gösterir. Nokta beyazsa, karpuz olgunlaşmamıştır. Koyu sarı ise, fazla olgunlaşmış olabilir.

    SARI NOKTA ARAYIN

    Bu işarete "tarla noktası" da denir ve karpuzun büyürken nerede durduğunu gösterir. Nokta beyazsa, karpuz olgunlaşmamıştır. Koyu sarı ise, fazla olgunlaşmış olabilir.

  3. BİÇİMLİ OLMASINA DİKKAT EDİN<p> Ulusal Karpuz Tanıtım Kurulu'na göre ister yuvarlak ister oval bir karpuz topluyor olun, simetrik olmasını ve büyük yarıklar, çürükler ve yumuşak noktalar içermemesini istersiniz.

    BİÇİMLİ OLMASINA DİKKAT EDİN

    Ulusal Karpuz Tanıtım Kurulu'na göre ister yuvarlak ister oval bir karpuz topluyor olun, simetrik olmasını ve büyük yarıklar, çürükler ve yumuşak noktalar içermemesini istersiniz.

  4. KABUK DOKUSUNU İNCELEYİN <p> Rengi koyu ve parlaklığı donuk olan karpuzu tercih edin. Parlak bir doku, karpuzun henüz olgunlaşmadığını gösterir.

    KABUK DOKUSUNU İNCELEYİN

    Rengi koyu ve parlaklığı donuk olan karpuzu tercih edin. Parlak bir doku, karpuzun henüz olgunlaşmadığını gösterir.

  5. KAHVERENGİ SAPI BULUN <p> Kahverengi bir sap (yeşil olana karşı), bir karpuzun asma üzerinde olgunlaştığının bir işaretidir.

    KAHVERENGİ SAPI BULUN

    Kahverengi bir sap (yeşil olana karşı), bir karpuzun asma üzerinde olgunlaştığının bir işaretidir.

  6. SESİNE BAKIN <p> Kelly Smith Trimble, "Bir karpuzun olgun olup olmadığını anlamak için hafifçe vurduğunuzda ping yerine bir gümleme sesi duymalısınız. Farkı anlamak için birkaçını test edin." diyor.

    SESİNE BAKIN

    Kelly Smith Trimble, "Bir karpuzun olgun olup olmadığını anlamak için hafifçe vurduğunuzda ping yerine bir gümleme sesi duymalısınız. Farkı anlamak için birkaçını test edin." diyor.