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FİP Salgını: 300 Bin Kedi Öldü

FİP hastalığı nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

  1. Güney Kıbrıs'ta FİP alarmı verildi. Son 7 ayda 300 bin kedi FİP hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. FİP Hastalığı kedilerde ateş, karında su toplaması, arka ayakların tutmaması, iştah kaybı, su içmeme gibi bazı semptomlarla kendini belli ediyor. Son aylarda da Güney Kıbrıs'ın yanı sıra hastalığın Türkiye, İsrail ve Lübnan?a da yayıldığı belirtiliyor.

    Güney Kıbrıs'ta FİP alarmı verildi. Son 7 ayda 300 bin kedi FİP hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. FİP Hastalığı kedilerde ateş, karında su toplaması, arka ayakların tutmaması, iştah kaybı, su içmeme gibi bazı semptomlarla kendini belli ediyor. Son aylarda da Güney Kıbrıs'ın yanı sıra hastalığın Türkiye, İsrail ve Lübnan?a da yayıldığı belirtiliyor.

  2. Veteriner Hekim Tamer Dodurka, Güney Kıbrıs'ta FİP endemisi yaşandığını söyledi. Hastalığın yayılmasında çevresel faktörlere dikkat çekti.

    Veteriner Hekim Tamer Dodurka, Güney Kıbrıs'ta FİP endemisi yaşandığını söyledi. Hastalığın yayılmasında çevresel faktörlere dikkat çekti.

  3. FİP hastalığını NTV'ye değerlendiren Dodurka, "Karaciğere, bağırsaklara, karın boşluğuna yayılabiliyor. Bildiğimiz Corona virüsün kedi bünyesinde mutasyon geçirerek FİP'e dönüşmüş hali. Yabancı madde gibi algılayıp aşırı bağışıklık göstererek vücudun kendine zarar vermesi seklinde özetlenebilr. Şöyle ki bu oluşan aşırı reaksiyon aşırı sitokin salgılanması, aşırı iltihap yayılıp damar iltihapları yapar. Damarın da bütünlüğü bozulduğu için karın boşluğuna kanı atabilir. Karında şişlik göğüste sıvı birikimi nedeniyle solunum zorluğu gibi ishal, yüksek ateş, güçten düşme. Neticede tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık." dedi.

    FİP hastalığını NTV'ye değerlendiren Dodurka, "Karaciğere, bağırsaklara, karın boşluğuna yayılabiliyor. Bildiğimiz Corona virüsün kedi bünyesinde mutasyon geçirerek FİP'e dönüşmüş hali. Yabancı madde gibi algılayıp aşırı bağışıklık göstererek vücudun kendine zarar vermesi seklinde özetlenebilr. Şöyle ki bu oluşan aşırı reaksiyon aşırı sitokin salgılanması, aşırı iltihap yayılıp damar iltihapları yapar. Damarın da bütünlüğü bozulduğu için karın boşluğuna kanı atabilir. Karında şişlik göğüste sıvı birikimi nedeniyle solunum zorluğu gibi ishal, yüksek ateş, güçten düşme. Neticede tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık." dedi.

  4. Kıbrıs'ta çok kedinin yaşadığını söyleyen Dodurka, "Kıbrıs biliyorsunuz çok kedi yaşayan, serbest yaşayan bir ada. Dolayısıyla bu rakam cok şaşırtıcı değil. Yani orada bir endemi var. Bir FİP endemisi var. Endeminin pandemiden farkı genellikle belli alanda sınırlı kalmasıdır. Pandemi olsaydı yayılırdı. FİP'i oluşturan mutasyonsuz hali her ülkede var. Bazı ülkelerde yüzde 90'lardan bahsediliyor. Bu FİP'in oluşması daha düşük. Mutasyon geçmiyor diye yüzde 5'e kadar yaygın asla pandemi değil. Kıbrıs'ta bu kadar kedinin ölmesi bir endemiyi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Kıbrıs'ta çok kedinin yaşadığını söyleyen Dodurka, "Kıbrıs biliyorsunuz çok kedi yaşayan, serbest yaşayan bir ada. Dolayısıyla bu rakam cok şaşırtıcı değil. Yani orada bir endemi var. Bir FİP endemisi var. Endeminin pandemiden farkı genellikle belli alanda sınırlı kalmasıdır. Pandemi olsaydı yayılırdı. FİP'i oluşturan mutasyonsuz hali her ülkede var. Bazı ülkelerde yüzde 90'lardan bahsediliyor. Bu FİP'in oluşması daha düşük. Mutasyon geçmiyor diye yüzde 5'e kadar yaygın asla pandemi değil. Kıbrıs'ta bu kadar kedinin ölmesi bir endemiyi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

  5. Şimdiden önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunan Dodurka, "Tekrar FİP'in yayılması için bazı faktörler gerekiyor. Çok sayıda virüsün oluşması, etkili olması. Kedilerin dirençlerinin düşük olması bu hastalığa karşı. Çok kedili evler olması gibi çevresel faktörler de giriyor. Sadece eşyalarla bulaşacak diye bir şey yok ama tabi ki her zaman viral hastalıklarda bizim riski azaltmamız çok önemli. Belki Türkiye'de yeterince yapmadığımız bir şeydi bu ama İngiltere yeterince hassas şimdiden risk analizi yapıp tedbirlere başvurduklarını tahmin ediyorum" dedi.

    Şimdiden önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunan Dodurka, "Tekrar FİP'in yayılması için bazı faktörler gerekiyor. Çok sayıda virüsün oluşması, etkili olması. Kedilerin dirençlerinin düşük olması bu hastalığa karşı. Çok kedili evler olması gibi çevresel faktörler de giriyor. Sadece eşyalarla bulaşacak diye bir şey yok ama tabi ki her zaman viral hastalıklarda bizim riski azaltmamız çok önemli. Belki Türkiye'de yeterince yapmadığımız bir şeydi bu ama İngiltere yeterince hassas şimdiden risk analizi yapıp tedbirlere başvurduklarını tahmin ediyorum" dedi.