Kınalı Kar'ın Nazar'ı 'Yaşlanmayı Unutmuş'
Özlem Conker'e bir de şimdi bakın!
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Kınalı Kar dizisinde Nazar karakterini oynayan Özlem Conker, Emrah Erdoğan ile başrolü paylaşmış ve o dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
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Dizide sevdiğine kavuşmaya çalışan, varlıklı bir ailenin kızını oynayan Özlem Conker, kendisine geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.
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Daha sonra da pek çok projede roller alan Conker, akıllarda hep Kınalı Kar ile yer etmişti.
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Özlem Conker son yaptığı tatil paylaşımları ile gündem geldi. Ünlü oyuncunun değişmeyen görüntüsü oldukça dikkat çekti.
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Conker için 'yaşlanmayı unutmuş' yorumları yapıldı.