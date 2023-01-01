Ünlü Oyuncu Yılmaz Gruda Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 93. yaşını kutlamıştı.
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Yılmaz Gruda kimdir? Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti.
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Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.
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Oyunculuğu kadar edebiyatçı kimliğiyle de adından çokça söz ettiren Yılmaz Gruda, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. İlk şiiri ?Memoya Mektup? 1945?te Yağmur ve Toprak dergisinde, diğer şiirleri 1945?ten itibaren Yağmur ve Toprak, Mavi, Şairler Yaprağı, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yeditepe, Kaynak, Dost, Soyut, Varlık, Kitaplık gibi dergilerde çıktı. 1999 Behçet Aysan Şiir Ödülünü, Marathon adlı dosyası ile 2003 Yunus Nadi Şiir Armağanını aldı
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Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendi. Çok sayıda sinema filmi ve tiyatro oyununda yer alan Gruda, 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştı.