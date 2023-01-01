Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Oyunculuğu kadar edebiyatçı kimliğiyle de adından çokça söz ettiren Yılmaz Gruda, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. İlk şiiri ?Memoya Mektup? 1945?te Yağmur ve Toprak dergisinde, diğer şiirleri 1945?ten itibaren Yağmur ve Toprak, Mavi, Şairler Yaprağı, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yeditepe, Kaynak, Dost, Soyut, Varlık, Kitaplık gibi dergilerde çıktı. 1999 Behçet Aysan Şiir Ödülünü, Marathon adlı dosyası ile 2003 Yunus Nadi Şiir Armağanını aldı