Türkiye'nin En Serin Noktası Belli Oldu!
Sıcaklık gece saatlerinde 0,8 derece olarak ölçüldü
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Kış aylarında da zaman zaman Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.
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Ülke genelinde aşırı hava sıcaklıkları yaşanırken Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düştü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.
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Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti.
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En soğuk ikinci nokta ise Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.
Burada sıcaklık 3.9 santigrat derece ölçüldü.