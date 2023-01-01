Türkiye'nin En Serin Noktası Belli Oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.