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Türkiye'nin En Serin Noktası Belli Oldu!

Sıcaklık gece saatlerinde 0,8 derece olarak ölçüldü

  1. Kış aylarında da zaman zaman Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.

    Kış aylarında da zaman zaman Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.

  2. Ülke genelinde aşırı hava sıcaklıkları yaşanırken Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düştü.

    Ülke genelinde aşırı hava sıcaklıkları yaşanırken Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düştü.

  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

  4. Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti.

    Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti.

  5. En soğuk ikinci nokta ise Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu. <br> Burada sıcaklık 3.9 santigrat derece ölçüldü.

    En soğuk ikinci nokta ise Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.
    Burada sıcaklık 3.9 santigrat derece ölçüldü.