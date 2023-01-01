Menzilciler Vefat Eden Şeyhleri İçin Müze Açtı!
"Senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim"
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Menzil tarikatında şeyh Abdülbaki Erol?un ölümü ardından oğulları arsında başlayan çekime sonrası cemaat 3 camiye bölünmüştü. Şimdi de vefat eden şeyh Abdülbaki Erol'un kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.
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Menzil Cemaati?nin lideri olan ve cemaat mensuplarının ?Gavs? olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol geçtiğimiz haftalarda vefat etti. Erol?un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.
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Şeyh Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından, şeyhin üç oğlu üç ayrı camide şeyhlik yapıp tövbe dağıtmaya başladı.
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Cemaat içindeki bölünme ve vefat eden şeyhin oğulları arasındaki liderlik mücadelesi sürerken, bugün ise Erol?un kıyafetlerinin sergilenmesi gündeme oturdu.
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"Efendi Hazretlerimizin..." diye küçük tabelalar asılarak sergilenen gömlek, bere, çorap, hırka ve eşyalar sosyal medyada "senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim" sözleri ile paylaşıldı.
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Tarikat mensuplarının, şeyh Abdülbaki Erol'un kıyafetlerine büyük ilgi gösterdikleri belirtiliyor.
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