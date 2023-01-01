Menzilciler Vefat Eden Şeyhleri İçin Müze Açtı!

Menzil Cemaati?nin lideri olan ve cemaat mensuplarının ?Gavs? olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol geçtiğimiz haftalarda vefat etti. Erol?un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.