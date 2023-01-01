TC Kimlik Numarasındaki Şaşırtan Sır!

2016 yılı itibariyle çipli kimlik kartları vatandaşlara verilmeye başlandı. Son teknolojiyle geliştirilmiş olan yeni tip kimlik kartları kişisel bazı bilgilerin yanı sıra vatandaşın TC kimlik numarasını da bünyesinde barındırıyor. 2000 yılından bu yana her Türk vatandaşına verilen TC kimlik numarası yıllardır sadece bir numaradan ibadet olarak görülse de aslında bir sırra sahip. Peki bu sır ne?