TC Kimlik Numarasındaki Şaşırtan Sır!
Meğer 11'inci rakamın bir anlamı varmış
-
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulaması ile birlikte her vatandaşa verilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'ndaki bir sır şaşkına çevirdi. Peki TC kimlik numarasındaki merak edilen o detay ne? İşte ayrıntılar...
-
2016 yılı itibariyle çipli kimlik kartları vatandaşlara verilmeye başlandı. Son teknolojiyle geliştirilmiş olan yeni tip kimlik kartları kişisel bazı bilgilerin yanı sıra vatandaşın TC kimlik numarasını da bünyesinde barındırıyor. 2000 yılından bu yana her Türk vatandaşına verilen TC kimlik numarası yıllardır sadece bir numaradan ibadet olarak görülse de aslında bir sırra sahip. Peki bu sır ne?
-
TC kimlik numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.
-
MÜTHİŞ BİR MATEMATİK! 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.
-
YENİ KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ:
-
* T.C Kimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir. T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir. * T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.
-
* T.C. Kimlik Kartı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan (elektronik) sağlanan hizmetlerin kullanımı sırasında, vatandaşlar için kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır. * T.C. Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesine imkan verir ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini ve değiştirilmesini olanaksız hale getirir.
-
* T.C. Kimlik Kartı, standart bir akıllı kartın sunduğu bütün güvenlik özelliklerini desteklemektedir. Kart içerisinde yer alacak elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacaktır.