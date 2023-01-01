Yıllar Sonra Gelen Kenan Işık İtirafı!

"Devlet tiyatrosunda Kenan Işık yönetmen. Ahmet Uğurlu'nun, 'Yaşar Yaşamaz' oyununda 'Yaşar'ı oynamasını bekliyoruz. Kenan Işık rolü bana verdi. 1975'ten beni tanıyan bir abi. 'Şu anda itibaren hiçbir televizyon dizisinde, sinemada seni görmeyeceğim' dedi. Yaşar Yaşamaz başladı, ödüller aldım, teklifler de geliyor. Yedi sene oynadım. Kenan abi sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi" ifadelerini kullandı.