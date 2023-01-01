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Yıllar Sonra Gelen Kenan Işık İtirafı!

Sürmeli'nin sözleri yürekleri burktu.

  1. 2014 yılında komaya giren Kenan Işık'ın ailesi ve sevdikleri 9 yıldır uyanmasını beklerken, yakın dostu Ali Sürmeli'den itiraf geldi. Sürmeli'nin sözleri yürekleri burktu.

    2014 yılında komaya giren Kenan Işık'ın ailesi ve sevdikleri 9 yıldır uyanmasını beklerken, yakın dostu Ali Sürmeli'den itiraf geldi. Sürmeli'nin sözleri yürekleri burktu.

  2. Tiyatro sanatçısı, yönetmen Kenan Işık 2014'te gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmiş, sonrasında bitkisel hayata girmişti. Yakın dostu Ali Sürmeli, Işık ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

    Tiyatro sanatçısı, yönetmen Kenan Işık 2014'te gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmiş, sonrasında bitkisel hayata girmişti. Yakın dostu Ali Sürmeli, Işık ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

  3. KENAN IŞIK ROLÜ BANA VERDİ

    KENAN IŞIK ROLÜ BANA VERDİ

  4. Ali Sürmeli, katıldığı bir programda Kenan Işık'la olan anısını yıllar sonra anlattı. Tiyatro oyunculuğundan sinemaya geçiş dönemini anlatan usta sanatçı,

    Ali Sürmeli, katıldığı bir programda Kenan Işık'la olan anısını yıllar sonra anlattı. Tiyatro oyunculuğundan sinemaya geçiş dönemini anlatan usta sanatçı,

  5. "Devlet tiyatrosunda Kenan Işık yönetmen. Ahmet Uğurlu'nun, 'Yaşar Yaşamaz' oyununda 'Yaşar'ı oynamasını bekliyoruz. Kenan Işık rolü bana verdi. 1975'ten beni tanıyan bir abi. 'Şu anda itibaren hiçbir televizyon dizisinde, sinemada seni görmeyeceğim' dedi. Yaşar Yaşamaz başladı, ödüller aldım, teklifler de geliyor. Yedi sene oynadım. Kenan abi sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi" ifadelerini kullandı.

    "Devlet tiyatrosunda Kenan Işık yönetmen. Ahmet Uğurlu'nun, 'Yaşar Yaşamaz' oyununda 'Yaşar'ı oynamasını bekliyoruz. Kenan Işık rolü bana verdi. 1975'ten beni tanıyan bir abi. 'Şu anda itibaren hiçbir televizyon dizisinde, sinemada seni görmeyeceğim' dedi. Yaşar Yaşamaz başladı, ödüller aldım, teklifler de geliyor. Yedi sene oynadım. Kenan abi sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi" ifadelerini kullandı.

  6. "Kenan Işık bir gün aradı. 'Bir arkadaşım geldi, senin eve de yakın. Hemen yanına git' dedi. Görüşmeye gittim" diyen Ali Sürmeli yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Kenan Işık bir gün aradı. 'Bir arkadaşım geldi, senin eve de yakın. Hemen yanına git' dedi. Görüşmeye gittim" diyen Ali Sürmeli yaşadıklarını şöyle anlattı:

  7. "Arkadaşı 'Kenan abi seni önerdi. Tipin çok uygun. 'Filmde figüranı oynayacaksın' dedi. Her şeye 'hayır' diyen adam, 'Git bu filmde oyna' demiş. Ben de kabul ettim.

    "Arkadaşı 'Kenan abi seni önerdi. Tipin çok uygun. 'Filmde figüranı oynayacaksın' dedi. Her şeye 'hayır' diyen adam, 'Git bu filmde oyna' demiş. Ben de kabul ettim.

  8. 'Düş, Gerçek, Bir De Sinema' filmi ile ödül aldım. Benim için sinema öyle başlamış oldu. Sonra Osman Sınav çağırdı. 'Deli Yürek' dizisinde 'Turgay Atacan'ı oynadım.

    'Düş, Gerçek, Bir De Sinema' filmi ile ödül aldım. Benim için sinema öyle başlamış oldu. Sonra Osman Sınav çağırdı. 'Deli Yürek' dizisinde 'Turgay Atacan'ı oynadım.

  9. KENAN IŞIK'A SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

    KENAN IŞIK'A SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

  10. Mafya rollerinden sıkıldım. Bir gün Kenan abiye gittim. 'Bu nedir? Mafya dizisi yapan beni çağırıyor' dedim. '75'ten beri beni tanıyorsun. Acaba içimde kötü bir insan var da rol yaparken mi ortaya çıkıyor?' diye sordum.

    Mafya rollerinden sıkıldım. Bir gün Kenan abiye gittim. 'Bu nedir? Mafya dizisi yapan beni çağırıyor' dedim. '75'ten beri beni tanıyorsun. Acaba içimde kötü bir insan var da rol yaparken mi ortaya çıkıyor?' diye sordum.

  11. Kenan Işık benim hem abim, hem ustam, hem hocam. 'Ali filmlere bak, iyi adamı oynamak olay, kötü adamı iyi oyunculara oynatırlar' dedi."

    Kenan Işık benim hem abim, hem ustam, hem hocam. 'Ali filmlere bak, iyi adamı oynamak olay, kötü adamı iyi oyunculara oynatırlar' dedi."