Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
HSK, Hakim ve Savcı adayları kararnamesi yayımlandı
Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı
Merkez Bankası'da 3 başkan Yardımcısı görevden alındı
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
Danıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözlü sınavını iptal etti
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
AYM'den HAGB kararlarına dair yapılan 300 başvuruda ihlal kararı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Depremden etkilenen 5 ilde prim borçları ödeme süreleri uzatıldı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
O ilde 2 ilçe diken üzerinde: Sular her an kesilebilir
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Bilecik'te siyanür alarmı: 1 kişi öldü, 41 kişi gözetim altında
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Vali Gül: İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi

Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2023 Ağustos celp yerleri bekleniyor

  1. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar, ilgili adayların gündeminde yer alıyor. İşte, MSB askerlik celp yerleri sorgulama hakkında en son güncel gelişmeler...

    Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar, ilgili adayların gündeminde yer alıyor. İşte, MSB askerlik celp yerleri sorgulama hakkında en son güncel gelişmeler...

  2. ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

  3. YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023 Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023 Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023 Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

    YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023 Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023 Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023 Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

  4. ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın. Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

    ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın. Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.