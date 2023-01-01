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Ek MTV Ne Zaman Ödenecek?

2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde

  1. Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar netlik kazandı. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. İşte, 2023 MTV 3. taksit ödemesi hakkında bilgiler...

    Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar netlik kazandı. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. İşte, 2023 MTV 3. taksit ödemesi hakkında bilgiler...

  2. Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde - 2 EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN? Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV?nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV?nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

    Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde - 2 EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN? Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV?nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV?nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

  3. EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK 2023?ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV?si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023?te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV?nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

    EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK 2023?ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV?si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023?te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV?nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

  4. Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde - 4 DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

    Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde - 4 DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.