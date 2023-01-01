Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde - 2 EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN? Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV?nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV?nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.