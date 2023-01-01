Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri Belli Oldu!
Bakın ilk sırada hangisi var
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Ülkemizin sosyolojik bilgileri hakkında ipuçları veren 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehir belli oldu. Bakın, en mutlu şehir hangisi oldu...
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' 2023 yılında şaşırtan sonuçları gözler önüne sergiledi. Türkiye'deki mutluluk oranını şehirlere göre sıralayan araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en mutlu ilk 10 şehri ortaya çıktı.
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İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...
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10- ŞIRNAK
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9- SİİRT
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8- UŞAK
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7- DÜZCE
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6- ÇANKIRI
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5- KÜTAHYA
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4- KIRIKKALE
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3- BAYBURT
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2- AFYONKARAHİSAR
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1- SİNOP