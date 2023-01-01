Doktorlar Dizisinin Kader'i Yıllar Sonra Görüntülendi

Aysun Kayacı Kapancı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenip İngiltere'ye yerleşmişti. Mankenliği ve oyunculuğu bırakan Aysun Kayacı Kapancı, kızı Maya ve eşi Efe Kapancı ile gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.