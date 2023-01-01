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Antalya Kemer'deki Orman Yangını 4. Gününde Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

  1. KONTROL ALTINA ALINDI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyuran Bakan Yumaklı, "Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

    KONTROL ALTINA ALINDI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyuran Bakan Yumaklı, "Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

  2. Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

    Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

  3. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

    Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

  4. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

    Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

  5. KÜLÜN RÜZGARLA SAÇILMAMASI İÇİN TEDBİR Arazi topografyası nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları etkin rol üstleniyor. Hava araçlarının denizden su alarak alevlere boşalttığı ormanda karada görevli söndürme işçileri de yangının başka alana sıçramaması için mücadele etti.

    KÜLÜN RÜZGARLA SAÇILMAMASI İÇİN TEDBİR Arazi topografyası nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları etkin rol üstleniyor. Hava araçlarının denizden su alarak alevlere boşalttığı ormanda karada görevli söndürme işçileri de yangının başka alana sıçramaması için mücadele etti.

  6. Soğutma çalışmalarında "spot atma"yı engellemek için orman işçileri, su tanklarıyla yanan ağaçlardan kalan yaprakları, yanmayan alanlardaki kuru otları, ağaçlardaki kül parçacıklarına su tutarak rüzgarla uçup başka yerleri yakmasının önüne geçiyor.

    Soğutma çalışmalarında "spot atma"yı engellemek için orman işçileri, su tanklarıyla yanan ağaçlardan kalan yaprakları, yanmayan alanlardaki kuru otları, ağaçlardaki kül parçacıklarına su tutarak rüzgarla uçup başka yerleri yakmasının önüne geçiyor.

  7. YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi. Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.

    YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi. Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.

  8. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Hava ekiplerinin yangın bölgesinde şimdiye kadar 431 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Karacabey, "Ekiplerimiz Kemer'deki orman yangınına bin 963 sortide 7 bin 230 ton su ile müdahale etti." dedi.

    Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Hava ekiplerinin yangın bölgesinde şimdiye kadar 431 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Karacabey, "Ekiplerimiz Kemer'deki orman yangınına bin 963 sortide 7 bin 230 ton su ile müdahale etti." dedi.