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Kahve Telvesini Çöpe Dökmeyin!

İşte telveyi kullanmanın 7 yöntemi

  1. Bir çorba kaşığı kahve telvesi alın. Lavaboyu ovmak veya fırın rafını temizlemek için kullanın. Sadece lekelenebilecek gözenekli malzemelere dokunmaktan kaçının.

    Bir çorba kaşığı kahve telvesi alın. Lavaboyu ovmak veya fırın rafını temizlemek için kullanın. Sadece lekelenebilecek gözenekli malzemelere dokunmaktan kaçının.

  2. Bulaşıklarınıza yarım fincan kahve telvesi serpin. Her zamanki gibi fırçalayın. Sonrasında iyice durulamayı unutmayın.

    Bulaşıklarınıza yarım fincan kahve telvesi serpin. Her zamanki gibi fırçalayın. Sonrasında iyice durulamayı unutmayın.

  3. Kahve telvesi kokuları emer ve yok eder. Bozulmuş yiyeceklerden kaynaklanan kokuları etkisiz hale getirmek ya da buzdolabı kokusunu gidermek için bir kâseye kahve telvesi koyun.

    Kahve telvesi kokuları emer ve yok eder. Bozulmuş yiyeceklerden kaynaklanan kokuları etkisiz hale getirmek ya da buzdolabı kokusunu gidermek için bir kâseye kahve telvesi koyun.

  4. Kahve telvesi parmaklarınızı sarımsak ve soğan kokusundan bile kurtarabilir. Ellerinizi ovmanız yeterli.

    Kahve telvesi parmaklarınızı sarımsak ve soğan kokusundan bile kurtarabilir. Ellerinizi ovmanız yeterli.

  5. Kahve telvesi tam bir pire kovucudur. Evcil hayvanınızda ya da evinizde pire varsa telveyle kurtulabilirsiniz. Pireler kahve telvesini sevmezler, bu yüzden şampuandan sonra evcil hayvanınızın üzerine biraz sürün, ardından durulayın ve kurumaya bırakın. Sadece yememesine özen gösterin. Hayvanı zehirleyebilir.

    Kahve telvesi tam bir pire kovucudur. Evcil hayvanınızda ya da evinizde pire varsa telveyle kurtulabilirsiniz. Pireler kahve telvesini sevmezler, bu yüzden şampuandan sonra evcil hayvanınızın üzerine biraz sürün, ardından durulayın ve kurumaya bırakın. Sadece yememesine özen gösterin. Hayvanı zehirleyebilir.

  6. Kahve telvesi bitkileri besler. Bitkilerinizin etrafındaki toprağa biraz kahve telvesi serpin ve bitkilerinizdeki değişikliği görün.

    Kahve telvesi bitkileri besler. Bitkilerinizin etrafındaki toprağa biraz kahve telvesi serpin ve bitkilerinizdeki değişikliği görün.

  7. Kahve telvesi aynı zamanda iyi bir kumaş boyasıdır. Bir tencerede 5-6 litre su kaynatın. Bir filtre kadar kahve telvesi ekleyin. Karışımı birkaç dakika daha kaynatın. Çözeltiyi bir kaba aktarın. Ardından boyanacak giysinizi içine koyun. 15 dakika bekletin, ardından giysinizi kurutmak için çıkarın.

    Kahve telvesi aynı zamanda iyi bir kumaş boyasıdır. Bir tencerede 5-6 litre su kaynatın. Bir filtre kadar kahve telvesi ekleyin. Karışımı birkaç dakika daha kaynatın. Çözeltiyi bir kaba aktarın. Ardından boyanacak giysinizi içine koyun. 15 dakika bekletin, ardından giysinizi kurutmak için çıkarın.