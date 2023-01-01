Kahve Telvesini Çöpe Dökmeyin!

Kahve telvesi aynı zamanda iyi bir kumaş boyasıdır. Bir tencerede 5-6 litre su kaynatın. Bir filtre kadar kahve telvesi ekleyin. Karışımı birkaç dakika daha kaynatın. Çözeltiyi bir kaba aktarın. Ardından boyanacak giysinizi içine koyun. 15 dakika bekletin, ardından giysinizi kurutmak için çıkarın.