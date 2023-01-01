Özkan Uğur'un Ardından Duygusal Paylaşım!
Türk pop ve rock müziğinin efsane müzik grubunun bir diğer üyesi ve Uğur'un 52 yıllık dostu Fuat Güner, usta sanatçının ardından duygusal bir paylaşıma imza attı.
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MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede 8 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Türk pop ve rock müziğinin efsane müzik grubunun bir diğer üyesi ve Uğur'un 52 yıllık dostu Fuat Güner, usta sanatçının ardından duygusal bir paylaşıma imza attı.
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Lenf kanserini iki defa yenen Özkan Uğur (69), uzun süredir tedavi gördüğü özel hastanede 8 Temmuz'da yaşamını yitirdi.
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Müzik hayatına 1970 yılında başlayan sanatçının ölümü, sanat camiasını yasa boğdu.
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52 yıllık dostu ve iş ortağını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan MFÖ üyesi Fuat Güner, sosyal medya hesabından usta müzisyen ile nostaljik fotoğraflarına yer verdi.
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"SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ KARDEŞİM"
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"Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık" diyen Fuat Güner, Özkan Uğur'un vefatının ardından yürek yakan bir de yazı kaleme aldı.
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17 yaşındaydı, ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl. Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak.
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Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak.
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Biz en zorunu başardık Özkan'ım. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.
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