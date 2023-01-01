Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Edilir? (İos)
Deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? (iOS)
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İOS cihazlarda, deprem uyarı sistemini aktif etmek oldukça kolaydır. Bu sistem, deprem anında sizi uyararak tehlike durumlarında can güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olur.
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İşte deprem uyarı sistemini aktif etmek için izlemeniz gereken adımlar:
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Ayarlar uygulamasını açın: İOS cihazınızın ana ekranındaki Ayarlar uygulamasını açın.
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Acil Durum: Ayarlar uygulamasının ana sayfasından "Acil Durum" seçeneğine dokunun.
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Deprem Uyarıları: Acil Durum sayfasında, "Deprem Uyarıları" seçeneğine dokunun.
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Uyarıları Açın: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Uyarıları Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu işlemi yaptığınızda, İOS cihazınız deprem uyarıları almaya hazır hale gelir.
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Gerektiğinde Titreşimleri Açın: Aynı sayfada, "Gerektiğinde Titreşimleri Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın deprem sırasında titreşim yaparak sizi uyarmasını sağlar.
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Bölge Seçimi: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Bölge Seçimi" seçeneğine dokunun. Bu seçenek, hangi bölgelerde yaşadığınıza bağlı olarak, cihazınızın size deprem uyarısı gönderip göndermeyeceğini belirler.
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Otomatik Ayarlama: Bölge Seçimi sayfasında, "Otomatik" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın bulunduğunuz bölgeyi otomatik olarak belirlemesini sağlar.
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Kendi Bölgenizi Seçin: Alternatif olarak, "Kendi Bölgenizi Seçin" seçeneğine dokunarak kendinizin yaşadığı bölgeyi manuel olarak seçebilirsiniz.
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Deprem uyarı sistemini aktif etmek bu kadar kolaydır. Bu adımları izlediğinizde, İOS cihazınız deprem uyarıları alacak ve cihazınızın titreşmesiyle sizi uyaracaktır. Bu sayede, deprem sırasında can güvenliğinizi sağlama şansınız artacaktır.