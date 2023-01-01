Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Edilir? (İos)

Deprem uyarı sistemini aktif etmek bu kadar kolaydır. Bu adımları izlediğinizde, İOS cihazınız deprem uyarıları alacak ve cihazınızın titreşmesiyle sizi uyaracaktır. Bu sayede, deprem sırasında can güvenliğinizi sağlama şansınız artacaktır.