Klima Patlamalarına Dikkat

Gürbüz bu soruya da "İç ünitenin bu kısmı komple kimyasal ile yıkanıyor, temizleniyor sonra elektrik kısmına geçiliyor. Tek tek bağlantılara bakılıyor. Kontrollerden sonra dış üniteye geçiliyor, dış ünitenin peteği temizleniyor bağlantıları kontrole ediliyor ve en önemlisi gaz kontrol ediliyor eğer bunlara dikkat edilirse patlama olmaz" şeklinde yanıt verdi.