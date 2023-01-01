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Klima Patlamalarına Dikkat

Klima bakımı nasıl yapılır?

  1. Sıcak yaz günlerinde serinlemeyi sağlayan evlerde ve işyerlerinde en çok tercih edilen klimalar en önemli elektronik eşyalardan biridir. Termometreler 35-40 dereceyi gösterdiği şu günlerde uzmanlar klima bakımlarını ihmal etmemek gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, klima bakımı nasıl yapılır, klima bakımı yapılmazsa ne olur? İşte detaylar...

    Sıcak yaz günlerinde serinlemeyi sağlayan evlerde ve işyerlerinde en çok tercih edilen klimalar en önemli elektronik eşyalardan biridir. Termometreler 35-40 dereceyi gösterdiği şu günlerde uzmanlar klima bakımlarını ihmal etmemek gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, klima bakımı nasıl yapılır, klima bakımı yapılmazsa ne olur? İşte detaylar...

  2. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de Güney Devlet Hastanesi'nde klima bakımı sırasında patlama meydana geldi. Bir kişi patlama nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine klima güvenliği ve klima bakımının nasıl yapılması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Denizli'de Güney Devlet Hastanesi'nde klima bakımı sırasında patlama meydana geldi. Bir kişi patlama nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine klima güvenliği ve klima bakımının nasıl yapılması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

  3. Yaşanan bu olaydan sonra klimaların patlamasıyla ilgili klima teknisyeni Elvan Gürbüz CNN TÜRK'e konuştu.

    Yaşanan bu olaydan sonra klimaların patlamasıyla ilgili klima teknisyeni Elvan Gürbüz CNN TÜRK'e konuştu.

  4. Gürbüz, "Patlamanın meydana gelmesinin sebebi, tüketiciler klimaları alıyorlar, yetkili servislere kurdurmadan hızlı şekilde dairenin elektrik tesisatına bağlatıyorlar. Bir an önce çalışsın diye, burada amper kablo gücü yetmediği için kablolar içerde ısınıyor, burada yangın çıkmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

    Gürbüz, "Patlamanın meydana gelmesinin sebebi, tüketiciler klimaları alıyorlar, yetkili servislere kurdurmadan hızlı şekilde dairenin elektrik tesisatına bağlatıyorlar. Bir an önce çalışsın diye, burada amper kablo gücü yetmediği için kablolar içerde ısınıyor, burada yangın çıkmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

  5. Ayrıca klimalar için her yıl bakım şart. Özellikle de gaz dolumuna dikkat etmek gerekiyor. Bakım ertelendiği takdirde çevreye yaydığı hava kalitesiyle sağlığı tehdit ediyor. Peki klima bakımı nasıl olmalı?

    Ayrıca klimalar için her yıl bakım şart. Özellikle de gaz dolumuna dikkat etmek gerekiyor. Bakım ertelendiği takdirde çevreye yaydığı hava kalitesiyle sağlığı tehdit ediyor. Peki klima bakımı nasıl olmalı?

  6. Gürbüz bu soruya da "İç ünitenin bu kısmı komple kimyasal ile yıkanıyor, temizleniyor sonra elektrik kısmına geçiliyor. Tek tek bağlantılara bakılıyor. Kontrollerden sonra dış üniteye geçiliyor, dış ünitenin peteği temizleniyor bağlantıları kontrole ediliyor ve en önemlisi gaz kontrol ediliyor eğer bunlara dikkat edilirse patlama olmaz" şeklinde yanıt verdi.

    Gürbüz bu soruya da "İç ünitenin bu kısmı komple kimyasal ile yıkanıyor, temizleniyor sonra elektrik kısmına geçiliyor. Tek tek bağlantılara bakılıyor. Kontrollerden sonra dış üniteye geçiliyor, dış ünitenin peteği temizleniyor bağlantıları kontrole ediliyor ve en önemlisi gaz kontrol ediliyor eğer bunlara dikkat edilirse patlama olmaz" şeklinde yanıt verdi.

  7. Klimaların temizliğine dikkat edilmediği takdirdeklimalar oluşturduğu kirli hava sirkülasyonu nedeniyle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eder ve yaydığı koku ile rahatsızlık verir. Özetle klimaları yetkili servisi arayarak temizletebileceğiniz gibi evde kendimiz de filtrelerini temizleyerek sorunlarını yok etmeniz mümkün.

    Klimaların temizliğine dikkat edilmediği takdirdeklimalar oluşturduğu kirli hava sirkülasyonu nedeniyle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eder ve yaydığı koku ile rahatsızlık verir. Özetle klimaları yetkili servisi arayarak temizletebileceğiniz gibi evde kendimiz de filtrelerini temizleyerek sorunlarını yok etmeniz mümkün.

  8. Ayrıca uzmanlar zaman içerisinde performansı azalan klimanın performansını artırmak için düzenli olarak filtrelerini temizlemek gerektiğini altını çiziyor.

    Ayrıca uzmanlar zaman içerisinde performansı azalan klimanın performansını artırmak için düzenli olarak filtrelerini temizlemek gerektiğini altını çiziyor.