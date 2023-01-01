Erdal Özyağcılar'dan Sert Eleştiri

"SEKTÖRDE SAYGININ EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Yeni nesil oyuncuları ve sektörü değerlendiren Özyağcılar, sektörün en büyük eksiğinin "saygı" olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Saygı çok önemli, özellikle bizim meslekte. Ama bizim sektörde bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Eskiden de bu eksiklik vardı ama biz onları yaşamadık. Mesleğin ustalarına saygıyı, oturup kalkmayı okulda ve tiyatrolarda ustaların yanında öğrendik. Saygı bir incelik... Bu teknolojik çağda, ne yazık ki yeni kuşaklar sadece klavye ve telefon başında olduğu sürece saygı çok zor. Çünkü saygı yaşanarak öğrenilen bir şey."