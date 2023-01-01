Korkutan Görüntü! Su Seviyesi...
Su seviyesi yüzde 18'e geriledi durum vahim
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İSTANBUL'da hava sıcaklıkları etkisini gösterirken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 37'ye geriledi. Büyükçekmece Gölü?nde ise su seviyesi yüzde 18.02 seviyesine kadar düşerken suyun çekildiği yerler dron ile havadan görüntülendi.
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Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.21 olarak ölçüldü.
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Büyükçekmece Gölü?nde ise su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Barajda çekilen su oranı dron ile havadan görüntülendi.
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İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.37 seviyesinde iken, şu an yüzde 18.02'ye gerilediği görüldü.
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