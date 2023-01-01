Korkutan Görüntü! Su Seviyesi...

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.37 seviyesinde iken, şu an yüzde 18.02'ye gerilediği görüldü.

Büyükçekmece Gölü?nde ise su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Barajda çekilen su oranı dron ile havadan görüntülendi.

Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.21 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'da hava sıcaklıkları etkisini gösterirken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 37'ye geriledi. Büyükçekmece Gölü?nde ise su seviyesi yüzde 18.02 seviyesine kadar düşerken suyun çekildiği yerler dron ile havadan görüntülendi.

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