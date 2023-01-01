Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu!

Her sene yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en yaşanabilir kentleri hangileri olduğu listesi yayınlanıyor. Yayınlanan listede ilk 10'da yer alan şehirler belli oldu. İşte herkesi merak ettiği refah düzeyi yüksek yaşanabilir olan o şehirler...