Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu!
İstanbul bakın kaçıncı sırada
-
Her sene yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en yaşanabilir kentleri hangileri olduğu listesi yayınlanıyor. Yayınlanan listede ilk 10'da yer alan şehirler belli oldu. İşte herkesi merak ettiği refah düzeyi yüksek yaşanabilir olan o şehirler...
-
1- VİYANAN(AVUSTURYA)
-
2- KOPENHAG(DANİMARKA)
-
3- MELBOURNE(AVUSTURALYA)
-
4- SİDNEY(AVUSTURALYA)
-
5- VANCOUVER(KANADA)
-
6-ZÜRİH(İSVİÇRE)
-
7-CALGARY(KANADA)
-
8- CENEVRE(İSVİÇRE)
-
9- TORONTO(KANADA)
-
10- OSAKA(JAPONYA)
-
İSTANBUL 130.SIRADA İstanbul ise dünyanın en yaşanılabilir kentler listesinin 130. sırasında yerini aldı.