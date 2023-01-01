Android, Chatgpt Uygulaması Artık Türkiye'de

Genel olarak Android platformunda yer alan uygulamaya baktığımızda sade, basit ve anlaşılır bir arayüz bizleri karşılıyor. Bununla birlikte uygulamanın temasında beyaz, ana renk olarak kullanılmış. Uygulama içerisindeki menülerse Türkçe dil desteğine tam olarak sahip değil. Web sürümünden farklarına baktığımızdaysa sadece Android bir cihazda kullanıyor olmaktan başka bir farkı yok. Tüm yapay zeka işlemlerinizi Android platformlar üzerinde de yapabiliyorsunuz.