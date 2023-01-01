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Android, Chatgpt Uygulaması Artık Türkiye'de

Android için ChatGPT resmi uygulaması Türkiye'de yayımlandı

  1. OpenAI tarafından geliştirilen ve üretken yapay zeka sistemlerini kullanıcılar ile buluşturan ChatGPT?nin resmi Android uygulaması az önce Türk kullanıcılara sunuldu.

    OpenAI tarafından geliştirilen ve üretken yapay zeka sistemlerini kullanıcılar ile buluşturan ChatGPT?nin resmi Android uygulaması az önce Türk kullanıcılara sunuldu.

  2. Dünya çapında ilgi gören yapay zeka ChatGPT?nin Android platformunda resmi olarak yayınlanması oldukça ilgi çekti. Peki ChatGPT Android nasıl indirilir? ChatGPT Android platformunda neler sunuyor? İşte detaylar

    Dünya çapında ilgi gören yapay zeka ChatGPT?nin Android platformunda resmi olarak yayınlanması oldukça ilgi çekti. Peki ChatGPT Android nasıl indirilir? ChatGPT Android platformunda neler sunuyor? İşte detaylar

  3. Bugüne kadar sadece web ve iOS platformunda çalışan ChatGPT geçte olsa Android platformuna da geldi.

    Bugüne kadar sadece web ve iOS platformunda çalışan ChatGPT geçte olsa Android platformuna da geldi.

  4. Geçtiğimiz hafta ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya ile başlayarak ChatGPT?nin Android sürümü kullanıcılara sunuldu. Bugünse uygulama Türkiye?de kullanıma sunuldu. Ayrıca Türkiye ile birlikte birçok ülke de Android platformunda ChatGPT uygulamasını deneyimlemeye başladı.

    Geçtiğimiz hafta ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya ile başlayarak ChatGPT?nin Android sürümü kullanıcılara sunuldu. Bugünse uygulama Türkiye?de kullanıma sunuldu. Ayrıca Türkiye ile birlikte birçok ülke de Android platformunda ChatGPT uygulamasını deneyimlemeye başladı.

  5. Android için sunulan uygulamanın arayüzü iOS platformuna sunulandan çokta farklı değil. ChatGPT?yi kullanmak önceden olduğu gibi yine ücretsiz ancak OpenAI en iyi performansı almak için hesabınızı Plus sürüme yükseltmeniz gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uygulama farklı avantajları da Plus versiyonunda sizlere sunuyor.

    Android için sunulan uygulamanın arayüzü iOS platformuna sunulandan çokta farklı değil. ChatGPT?yi kullanmak önceden olduğu gibi yine ücretsiz ancak OpenAI en iyi performansı almak için hesabınızı Plus sürüme yükseltmeniz gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uygulama farklı avantajları da Plus versiyonunda sizlere sunuyor.

  6. Genel olarak Android platformunda yer alan uygulamaya baktığımızda sade, basit ve anlaşılır bir arayüz bizleri karşılıyor. Bununla birlikte uygulamanın temasında beyaz, ana renk olarak kullanılmış. Uygulama içerisindeki menülerse Türkçe dil desteğine tam olarak sahip değil. Web sürümünden farklarına baktığımızdaysa sadece Android bir cihazda kullanıyor olmaktan başka bir farkı yok. Tüm yapay zeka işlemlerinizi Android platformlar üzerinde de yapabiliyorsunuz.

    Genel olarak Android platformunda yer alan uygulamaya baktığımızda sade, basit ve anlaşılır bir arayüz bizleri karşılıyor. Bununla birlikte uygulamanın temasında beyaz, ana renk olarak kullanılmış. Uygulama içerisindeki menülerse Türkçe dil desteğine tam olarak sahip değil. Web sürümünden farklarına baktığımızdaysa sadece Android bir cihazda kullanıyor olmaktan başka bir farkı yok. Tüm yapay zeka işlemlerinizi Android platformlar üzerinde de yapabiliyorsunuz.

  7. ChatGPT?yi Android cihazlara indirmeden kullanmak istiyorsanız masaüstü-dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi web tarayıcısı üzerinden de kullanabilirsiniz.

    ChatGPT?yi Android cihazlara indirmeden kullanmak istiyorsanız masaüstü-dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi web tarayıcısı üzerinden de kullanabilirsiniz.

  8. Ancak daha rahat bir kullanım istiyorsanız Android uygulamasını tercih edin. İndirmek için Google Play Store?a giriş yapın. Ardından arama çubuğuna ChatGPT yazın. Karşınıza ilk çıkan ve OpenAI tarafından Google Play Store?a yüklenen ChatGPT uygulamasını indirin.

    Ancak daha rahat bir kullanım istiyorsanız Android uygulamasını tercih edin. İndirmek için Google Play Store?a giriş yapın. Ardından arama çubuğuna ChatGPT yazın. Karşınıza ilk çıkan ve OpenAI tarafından Google Play Store?a yüklenen ChatGPT uygulamasını indirin.