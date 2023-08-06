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Aşırı Sıcaklar Bu Kez Nemle Birlikte Geliyor

Sıcaklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

  1. Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.

    Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkili oldu. Hafta ortasında 40'lı derecelerin üstünü gören hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine geldi.

  2. Bu hafta sıcak hava dalgası geri dönüyor. Türkiye yazın en sıcak günlerini, "eyyam-ı bahur" olarak adlandırılan dönemi yaşayacak.

    Bu hafta sıcak hava dalgası geri dönüyor. Türkiye yazın en sıcak günlerini, "eyyam-ı bahur" olarak adlandırılan dönemi yaşayacak.

  3. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

    Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

  4. Çarşamba gününden itibaren aşırı sıcakların başlayacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yeni bir sıcak dalgasının bu hafta etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren 4-5 gün sürecek." açıklamasında bulundu.

    Çarşamba gününden itibaren aşırı sıcakların başlayacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yeni bir sıcak dalgasının bu hafta etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren 4-5 gün sürecek." açıklamasında bulundu.

  5. Aşırı sıcakların perşembeden itibaren Batı bölgelerde artacağını söyleyen Çalışkan, "Perşembeden itibaren aşırı sıcak etkili olacak İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40-44 derece olacak. Havanın çok nemli olmasıyla birlikte birçok ilde sıcaklık rekoru kırılacak." dedi.

    Aşırı sıcakların perşembeden itibaren Batı bölgelerde artacağını söyleyen Çalışkan, "Perşembeden itibaren aşırı sıcak etkili olacak İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40-44 derece olacak. Havanın çok nemli olmasıyla birlikte birçok ilde sıcaklık rekoru kırılacak." dedi.

  6. Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Cumartesi günü Batı bölgelerde etkisini kaybederken Anadolu'da salıya kadar etetkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Cumartesi günü Batı bölgelerde etkisini kaybederken Anadolu'da salıya kadar etetkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

  7. MGM'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya?da 31-37, Yalova?da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

    MGM'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya?da 31-37, Yalova?da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

  8. BİR UYARI DA ANKARA VALİLİĞİ'NDEN GELDİ Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

    BİR UYARI DA ANKARA VALİLİĞİ'NDEN GELDİ Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

  9. Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

    Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.