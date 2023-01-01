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Sulama Kanalına Giren 20 Yaşındaki Genç Kız Gözden Kayboldu

Adana?da sulama kanalına giren Ayşe Çetin, bir süre sürüklendikten sonra gözden kayboldu.

  1. Adana?nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren 20 yaşındaki Ayşe Çetin, suda kayboldu.

    Adana?nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren 20 yaşındaki Ayşe Çetin, suda kayboldu.

  2. Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Köprülü Mahallesi?nde meydana geldi. DSİ?ye ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Köprülü Mahallesi?nde meydana geldi. DSİ?ye ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Çetin olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp, bir süre sonra gözden kayboldu.

  3. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği?ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip, Çetin?i aradı ancak bulamadı. Kızının suda kaybolduğunu öğrenip, kanala gelen Sultan Çetin, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

    Olay yerine Su Altı Grup Amirliği?ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip, Çetin?i aradı ancak bulamadı. Kızının suda kaybolduğunu öğrenip, kanala gelen Sultan Çetin, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.

  4. Anne Sultan Çetin, ?Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun.? diyerek feryat etti.

    Anne Sultan Çetin, ?Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun.? diyerek feryat etti.

  5. Genç kızın suda sürüklendiğini gören Aziz Karayürek ise, ?Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu.? diye konuştu.

    Genç kızın suda sürüklendiğini gören Aziz Karayürek ise, ?Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu.? diye konuştu.

  6. Öte yandan Ayşe Çetin?in, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor.

    Öte yandan Ayşe Çetin?in, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor.