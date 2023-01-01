Umman'da Bursa Günleri

Büyükşehir her yerde

Klasik belediyecilik anlayışının artık çok gerilerde kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, ?Altyapı, yol, çevre temizliği bunlar zaten belediyenin rutini. Biz artık Bursa'mızda tarımdan sanayiye katma değerleri üretimi nasıl sağlarız?, Bursa'nın turizm gelirlerini daha fazla nasıl artırırız?, Hangi destinasyonlardan turist çekeriz? gibi konulara kafa yoruyoruz. Bursa'mızı dünyanın her yerinde tanıtıyoruz. İstiyoruz ki Bursa'mız turizmden de daha fazla pay alsız. Arap coğrafyası Bursa için zaten önemli bir destinasyon. Umman'da da Bursa'mızı tanıttık. Bu etkinliğe sağladıkları katkı ve güzel ev sahipliği için Büyükelçimiz Muhammet Hekimoğlu'na ve etkinliğimize katılan hem Bursalı hem Ummanlı turizmcilere teşekkür ederim. Umarım bu etkinliğimiz iki ülkenin turizm sektörüne de hayırlar getirir" dedi.