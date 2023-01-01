Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy Son Hali İle Gündemde!
Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy son hali ile gündemde!
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Bir döneme damga vuran unutulmaz dizilerden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları da son halleri ile merak ediliyorlar.
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O isimlerden birisi de Laz Ziya'nın kızı Meral. Meral'i oynayan oyuncu Müge Ulusoy yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtıyor.
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Dizi yayınlanırken henüz 30'lu yaşlarının başında olan Müge Ulusoy, sosyal medyada kendisine gelen Meral yorumlarına da espriyle karşılık veriyor.
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İşte Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali!
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