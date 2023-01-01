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Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy Son Hali İle Gündemde!

Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy son hali ile gündemde!

  1. Bir döneme damga vuran unutulmaz dizilerden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları da son halleri ile merak ediliyorlar.

    Bir döneme damga vuran unutulmaz dizilerden Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları da son halleri ile merak ediliyorlar.

  2. O isimlerden birisi de Laz Ziya'nın kızı Meral. Meral'i oynayan oyuncu Müge Ulusoy yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtıyor.

    O isimlerden birisi de Laz Ziya'nın kızı Meral. Meral'i oynayan oyuncu Müge Ulusoy yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtıyor.

  3. Dizi yayınlanırken henüz 30'lu yaşlarının başında olan Müge Ulusoy, sosyal medyada kendisine gelen Meral yorumlarına da espriyle karşılık veriyor.

    Dizi yayınlanırken henüz 30'lu yaşlarının başında olan Müge Ulusoy, sosyal medyada kendisine gelen Meral yorumlarına da espriyle karşılık veriyor.

  4. İşte Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali!

    İşte Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali!