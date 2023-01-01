Lezzetli çayın sırrı ortaya çıktı!

Hem lezzetli hem de berrak bir çay elde edebilmek için demliğe ilave edilen suyun taze ve temiz olması gerekir. Çayın sakladığı kavanozun rutubetsiz ve ışık almayan bir ortamda saklanması gerekir. Bu sayede çayın aromasının bozulması engellenebilir. Demleme işleminin en az 20 dakika sürmesi gerekir. Ayrıca dinlenme işleminin beklenmesi de önerilir. Çay yaprakları tamamen dibe çökmediyse, çay demlenmemiş olur. Çay demleme işlemi için bırakıldığında kısık ateşte olmalı. Çayın kalitesinin iyi olması, lezzetinin de iyi olmasında etkili olabilir. Demleme seviyesi iyi ayarlanmalı. Nitekim çayın acı olmasının önüne demleme seviyesi ile geçilebilir.