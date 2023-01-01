Lezzetli Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!
Lezzetli çayın sırrı ortaya çıktı!
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Çay demleme işlemi teknik olarak basit gibi gözükse de lezzet açısından oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Nitekim demlenen çayın tam kıvamında olması ve adeta damaklardan silinmeyecek bir lezzet oluşturması için demleme aşamasındaki püf noktalara da dikkat edilmesi gerekiyor.
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Çay demleme işlemi her kültürde farklı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Nitekim kültürlere göre; çayın sunumu, çayın yaprağı ve demleme şekli farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle sadece tek bir demleme çeşidinden bahsedilmesi çok da doğru olmaz. Ancak Türkiye'deki çay demleme yönteminde uygulanabilecek püf noktalardan bahsedilebilir.
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Öncelikle demlenmesi gerektiği kadar su kaynatılır. Sonra kuru çay istenilen seviyede demliğin içerisine eklenir. Akabinde kaynamış haldeki su, demliğe ilave edilen kuru çayın üzerine eklenir. Sonra azalan suyun üstüne tekrardan su eklemesi yapılarak demlemeye bırakılır. Demlikte bulunan kuru çay taneleri dibe çökene kadar beklenir. Akabinde hazırlanan çay servise hazır hale gelir.
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Çay demlemenin sırrı yukarıda açıklanıyor. Ancak çay demleme işlemi esnasında bazı püf noktalara da dikkat edilmesi oldukça önemli görülüyor. Nitekim söz konusu noktalar sayesinde daha lezzetli bir çay elde edilebilir.
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Hem lezzetli hem de berrak bir çay elde edebilmek için demliğe ilave edilen suyun taze ve temiz olması gerekir. Çayın sakladığı kavanozun rutubetsiz ve ışık almayan bir ortamda saklanması gerekir. Bu sayede çayın aromasının bozulması engellenebilir. Demleme işleminin en az 20 dakika sürmesi gerekir. Ayrıca dinlenme işleminin beklenmesi de önerilir. Çay yaprakları tamamen dibe çökmediyse, çay demlenmemiş olur. Çay demleme işlemi için bırakıldığında kısık ateşte olmalı. Çayın kalitesinin iyi olması, lezzetinin de iyi olmasında etkili olabilir. Demleme seviyesi iyi ayarlanmalı. Nitekim çayın acı olmasının önüne demleme seviyesi ile geçilebilir.