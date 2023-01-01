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KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2023 KYK burs ve kredi başvuru takvimi için geri sayım

  1. 2023 KYK burs başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversiteli adaylarının gözü, KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...

    2023 KYK burs başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversiteli adaylarının gözü, KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...

  2. KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. 2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

    2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.