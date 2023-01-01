Cinnet Getiren Adam Polislere Ateş Açtı
Tekirdağ?ın Muratlı ilçesinde cinnet geciren bir kişi, tabancayla polis ekiplerine ateş etti.
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Muratlı?da cinnet getiren bir kişi, tabancayla polis ekiplerine doğru ateş etti.
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Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi?nde meydana geldi. Kerem Ç. isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı.
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Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu. Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.
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EVE OPERASYON Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, kapıyı kırarak Kerem Ç.?yi etkisiz hale getirdi.
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Evde bulunan baygın haldeki Tarık T. ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi?ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tarık T., daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi?ne sevk edildi.
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GÖZALTINA ALINDI Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne götürüldü. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu adreste inceleme başlattı.