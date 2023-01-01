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Sahilde Ağzıyla Günde 500 Güvercini Besliyor...

?Güvercinci adam? olarak tanınıyor!

  1. ORDU?nun Altınordu ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Reşat Çolak, her gün ilçenin Akyazı Mahallesi?nde bulunan sahil bölgesine gelerek güvercinleri ağzı ile besliyor.

    ORDU?nun Altınordu ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Reşat Çolak, her gün ilçenin Akyazı Mahallesi?nde bulunan sahil bölgesine gelerek güvercinleri ağzı ile besliyor.

  2. Çevredeki vatandaşlar tarafından ?güvercinci adam? olarak bilinen Reşat Çolak, gününün yaklaşık 2 saatini güvercinleri besleyerek geçiriyor.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından ?güvercinci adam? olarak bilinen Reşat Çolak, gününün yaklaşık 2 saatini güvercinleri besleyerek geçiriyor.

  3. Güvercinlerin Reşat Çolak'ın ağzından, üzerine ve başına konarak yem yemesi ise dikkat çekiyor. Güvercinleri beslemekten huzur duyduğunu söyleyen Reşat Çolak, kendi evladı gibi gördüğü kuşlara ömrünün yettiği kadar bakmayı düşündüğünü belirtiyor.

    Güvercinlerin Reşat Çolak'ın ağzından, üzerine ve başına konarak yem yemesi ise dikkat çekiyor. Güvercinleri beslemekten huzur duyduğunu söyleyen Reşat Çolak, kendi evladı gibi gördüğü kuşlara ömrünün yettiği kadar bakmayı düşündüğünü belirtiyor.

  4. ?Her gün 3 defa besliyorum, yaklaşık 500 güvercin geliyor?<p> Kaldığı huzurevinin karşısında günde 3 kez güvercinleri beslediğini söyleyen Reşat Çolak, ?Huzurevinde geldiğim zaman olduğumuz yerden Durugöl Mahallesi?ne yürüyüş yaptım. Orda 7 tane güvercin gördüm ve bu güvercinleri buraya getirmek istedim. Sonrasında o güvercinleri buraya getirdim. Şimdi yaklaşık 500 tane güvercini besliyorum.

    ?Her gün 3 defa besliyorum, yaklaşık 500 güvercin geliyor?

    Kaldığı huzurevinin karşısında günde 3 kez güvercinleri beslediğini söyleyen Reşat Çolak, ?Huzurevinde geldiğim zaman olduğumuz yerden Durugöl Mahallesi?ne yürüyüş yaptım. Orda 7 tane güvercin gördüm ve bu güvercinleri buraya getirmek istedim. Sonrasında o güvercinleri buraya getirdim. Şimdi yaklaşık 500 tane güvercini besliyorum.

  5. Her gün 3 defa besleme yapıyorum, maaşım yok bu güvercinlere para da yetiştiremiyorum. Huzurevine yerleşmeden öncede de Perşembe ilçesinde güvercin besliyordum, burada 5 yıldır besliyorum? diye konuştu.

    Her gün 3 defa besleme yapıyorum, maaşım yok bu güvercinlere para da yetiştiremiyorum. Huzurevine yerleşmeden öncede de Perşembe ilçesinde güvercin besliyordum, burada 5 yıldır besliyorum? diye konuştu.

  6. ?Ben aç gezerim ama bunları aç bırakmam?<p> Çolak, güvercinlerin kendisini beklediğini ve onları aç bırakmamak için çabaladığını söyleyerek, ?Allah nasip ederse ölene kadar bunlara bakmaya devam edeceğim. İlk önce kafamdan besleniyorlardı, şimdi ağzımdan ve elimden de besleniyorlar.

    ?Ben aç gezerim ama bunları aç bırakmam?

    Çolak, güvercinlerin kendisini beklediğini ve onları aç bırakmamak için çabaladığını söyleyerek, ?Allah nasip ederse ölene kadar bunlara bakmaya devam edeceğim. İlk önce kafamdan besleniyorlardı, şimdi ağzımdan ve elimden de besleniyorlar.

  7. Ben bunları kendi çocuğum gibi seviyorum, sabah namazını kıldıktan sonra burada beni bekliyorlar. Ben buradan gidersem burada tek bir güvercin kalmaz. Ben aç gezerim bunları aç bırakmam? ifadelerine yer verdi.

    Ben bunları kendi çocuğum gibi seviyorum, sabah namazını kıldıktan sonra burada beni bekliyorlar. Ben buradan gidersem burada tek bir güvercin kalmaz. Ben aç gezerim bunları aç bırakmam? ifadelerine yer verdi.