Çiftçi Üretiyor, Bursa Çiçek Açıyor

19 milyonluk üretim

Keles?in Pınarcık Mahallesi?nde 12 dönümlük açık ve kapalı seralarda üretilen begonya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekler, şehir peyzajına kazandırılıyor. Geçtiğimiz yıl bölgede üretilen 4 milyon 25 bin 500 adet mevsimlik çiçeğe karşılık, çiftçilere 10 milyon 151 bin TL ödeme yapıldı. Çiftçinin hünerli ellerinde hayat bulan çiçekler, Bursa?nın park, bahçe, kavşak ve refüjlerine estetik bir görünüm kazandırırken, bu yılsonuna kadar da 5 milyon adedin üzerinde çiçek üretimi yapılması planlanıyor. Bu üretimle de çiçek yetiştiren çiftçilere 19 milyon TL?nin üzerinde ödeme yapılması öngörülüyor.