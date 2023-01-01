Nişanlısıyla Poz Verdi! Sosyal Medya Yıkıldı
58 yaşındaki Yavuz Bingöl'den nişanlısıyla poz verdi! Sosyal medya yıkıldı
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Usta sanatçı Yavuz Bingöl nişanlısı Nilşah Ağaoğlu, birlikte çekilmiş oldukları karelerini sosyal medyadan paylaştı. Mutlulukları gözlerinde okunan çiftin bu paylaşımı sosyal medyada çok beğenildi. İşte usta sanatçının nişanlısı ile çekilmiş olduğu o karesi...
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Evlilik yolunda ilk adımı atarak Nilşah Ağaooğlu ile nişanlanan usta sanatçı Yavuz Bingöl yeni pozu gündem oldu.
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Ağaoğlu 58 yaşında olan usta sanatçı ile çekilmiş olduğu romantik pozlarını Instagram hesabı üzerinden yayınladı.
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Nilşah Ağaoğlu, paylaşımına mavi kalp mejosi koydu. İşte ikilinin çok beğenilen karesi..
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Usta sanatçının nişanlısı ile çekilmiş olan bu karesine birçok sosyal medya kullanıcısı "Çok yakışıyorsunu", "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Aşkınızdan yandı ortalık" yorumunda bulundu.
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