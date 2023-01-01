İbrahim Tatlıses Mal Varlığını Açıkladı! Duyanlar Şok Oldu
Tek tek saydı...
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, gerçek mal varlığını açıkladı.
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, servetini tek tek sayarak herkesi şoke etti.
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yıllardır pek çok farklı konuyla gündemden düşmeyen bir isim.
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Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, servetine yönelik çıkan iddiaları yalanladı.
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Tatlıses, servetini yazılı olarak açıkladı. İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...
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"Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa...
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Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru...
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2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı,
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Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel,
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Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV."