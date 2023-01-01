İstanbul'da Hava Sıcaklığı 39 Dereceyi Aştı

Arkadaş grubuyla sahile gelen Ayşegül Türkmenli, sıcak hava uyarılarının ardından arkadaşlarıyla sahilde bir etkinlik organize ettiklerini belirterek ?Bugün çok sıcak, denize atalım kendimizi dedik ama hiç o kadar sıcak değil, mükemmel.? ifadesini kullandı. Sahili çok güzel bulduğunu, plajın da kalabalık olduğunu anlatan Türkmenli, deniz suyunun da gayet güzel olduğunu, hem denize girdiklerini hem de piknik yaptıklarını söyledi. Gülay Aksoy da sürekli buraya geldiklerini, yıllardır sahilin müdavimi olduklarını dile getirerek "Çok güzel, hava sıcaklığını hiç hissetmiyoruz bile. Sabah kahvaltımızı yaptık hep beraber arkadaşlarla. Şimdi de gölgede dinleniyoruz." diye konuştu.