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İstanbul'da Hava Sıcaklığı 39 Dereceyi Aştı

'Eyyam-ı bahur' etkisini hissettirdi, halk sahillere koştu

  1. Megakent, bu kez de Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. ?Çöl sıcakları?, ?cehennem sıcakları? ve ?Afrika sıcakları? olarak da tanımlanan ?eyyam-ı bahur? ile kentte gün içerisinde hava sıcaklığının pik noktaya ulaşması bekleniyor.

    Megakent, bu kez de Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. ?Çöl sıcakları?, ?cehennem sıcakları? ve ?Afrika sıcakları? olarak da tanımlanan ?eyyam-ı bahur? ile kentte gün içerisinde hava sıcaklığının pik noktaya ulaşması bekleniyor.

  2. Meteorolojinin kentte bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranının yüzde 79'lara kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı insanlara bunaltıcı bir gün yaşatıyor. Sıcak havada ferahlamak isteyen İstanbullular da soluğu Boğaz'ın serin suları ile kentteki plajlarda aldı. Sıcaktan bunalanların bir diğer adresi de park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar oldu.

    Meteorolojinin kentte bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranının yüzde 79'lara kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı insanlara bunaltıcı bir gün yaşatıyor. Sıcak havada ferahlamak isteyen İstanbullular da soluğu Boğaz'ın serin suları ile kentteki plajlarda aldı. Sıcaktan bunalanların bir diğer adresi de park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar oldu.

  3. CADDEBOSTAN?DA 39 DERECE AŞILDI Denize girmek isteyen bazı kişiler Kadıköy'deki Caddebostan Plajı'nı tercih etti. Ailesi ya da arkadaşlarıyla buraya gelenler plajı doldururken, öğle saatlerinde Caddebostan Sahili'nde termometreler 39,6 dereceyi gösterdi. Boğazın serin sularında denize girmek isteyen bazı kişilerin tercihi Üsküdar'daki Salacak Sahili oldu. Buraya gelenlerden bazıları denizde yüzdükten sonra kayalıkların üzerinde güneşlenerek vakit geçirdi. Sahilde kavurucu sıcağa rağmen sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra Kız Kulesi'ni ziyaret etmek için sırada bekleyenler de vardı.

    CADDEBOSTAN?DA 39 DERECE AŞILDI Denize girmek isteyen bazı kişiler Kadıköy'deki Caddebostan Plajı'nı tercih etti. Ailesi ya da arkadaşlarıyla buraya gelenler plajı doldururken, öğle saatlerinde Caddebostan Sahili'nde termometreler 39,6 dereceyi gösterdi. Boğazın serin sularında denize girmek isteyen bazı kişilerin tercihi Üsküdar'daki Salacak Sahili oldu. Buraya gelenlerden bazıları denizde yüzdükten sonra kayalıkların üzerinde güneşlenerek vakit geçirdi. Sahilde kavurucu sıcağa rağmen sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra Kız Kulesi'ni ziyaret etmek için sırada bekleyenler de vardı.

  4. Arkadaş grubuyla sahile gelen Ayşegül Türkmenli, sıcak hava uyarılarının ardından arkadaşlarıyla sahilde bir etkinlik organize ettiklerini belirterek ?Bugün çok sıcak, denize atalım kendimizi dedik ama hiç o kadar sıcak değil, mükemmel.? ifadesini kullandı. Sahili çok güzel bulduğunu, plajın da kalabalık olduğunu anlatan Türkmenli, deniz suyunun da gayet güzel olduğunu, hem denize girdiklerini hem de piknik yaptıklarını söyledi. Gülay Aksoy da sürekli buraya geldiklerini, yıllardır sahilin müdavimi olduklarını dile getirerek "Çok güzel, hava sıcaklığını hiç hissetmiyoruz bile. Sabah kahvaltımızı yaptık hep beraber arkadaşlarla. Şimdi de gölgede dinleniyoruz." diye konuştu.

    Arkadaş grubuyla sahile gelen Ayşegül Türkmenli, sıcak hava uyarılarının ardından arkadaşlarıyla sahilde bir etkinlik organize ettiklerini belirterek ?Bugün çok sıcak, denize atalım kendimizi dedik ama hiç o kadar sıcak değil, mükemmel.? ifadesini kullandı. Sahili çok güzel bulduğunu, plajın da kalabalık olduğunu anlatan Türkmenli, deniz suyunun da gayet güzel olduğunu, hem denize girdiklerini hem de piknik yaptıklarını söyledi. Gülay Aksoy da sürekli buraya geldiklerini, yıllardır sahilin müdavimi olduklarını dile getirerek "Çok güzel, hava sıcaklığını hiç hissetmiyoruz bile. Sabah kahvaltımızı yaptık hep beraber arkadaşlarla. Şimdi de gölgede dinleniyoruz." diye konuştu.

  5. SERİNLEMEK İSTEYENLER SAHİLLERE KOŞTU Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı kişiler Beşiktaş'taki Aşiyan Sahili'nde denize girdi. Denizden çıkanların bir kısmı sahilde güneşlenirken bazıları da ağaçlık alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne gelenler de denize girdikten sonra kayalıklarda güneşlenip beraberinde getirdikleri şemsiyelerin altında dinlendi.

    SERİNLEMEK İSTEYENLER SAHİLLERE KOŞTU Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı kişiler Beşiktaş'taki Aşiyan Sahili'nde denize girdi. Denizden çıkanların bir kısmı sahilde güneşlenirken bazıları da ağaçlık alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne gelenler de denize girdikten sonra kayalıklarda güneşlenip beraberinde getirdikleri şemsiyelerin altında dinlendi.

  6. Her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan İstanbul'un en turistik bölgelerinden Eminönü'nde bunaltıcı sıcak nedeniyle özellikle güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

    Her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan İstanbul'un en turistik bölgelerinden Eminönü'nde bunaltıcı sıcak nedeniyle özellikle güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

  7. Sultanahmet Meydanı'nda ise ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden bazı turistler şemsiye ve şapkayla güneşten korunurken bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.şırı sıcakların etkisinden korunmak isteyen bazı kişiler ve turistler de Gülhane Parkı'nda vakit geçirdi. Bakırköy Meydanı'nda çoğu dükkan ve işletmede klima ve vantilatörlerin çalıştığı, insanların da dükkanların tentelerinin oluşturduğu gölgelik alanlardan yürüdüğü görüldü.

    Sultanahmet Meydanı'nda ise ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden bazı turistler şemsiye ve şapkayla güneşten korunurken bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.şırı sıcakların etkisinden korunmak isteyen bazı kişiler ve turistler de Gülhane Parkı'nda vakit geçirdi. Bakırköy Meydanı'nda çoğu dükkan ve işletmede klima ve vantilatörlerin çalıştığı, insanların da dükkanların tentelerinin oluşturduğu gölgelik alanlardan yürüdüğü görüldü.