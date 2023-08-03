Yeni Genelkurmay Başkanı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. Şuranın ardından yazılı bir açıklama yapılması, Genelkurmay Başkanı olan isim kamuoyuyla paylaşıldı.