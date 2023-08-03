Yeni Genelkurmay Başkanı Açıklandı
Genelkurmay Başkanı kim oldu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. Şuranın ardından yazılı bir açıklama yapılması, Genelkurmay Başkanı olan isim kamuoyuyla paylaşıldı.
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YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU? Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şurada, TSK?nın yeni komuta kademesi belirlendi. Yaşar Güler?in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Orgeneral Metin Gürak getirildi.
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İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.
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KARA VE HAVA KUVVETLERİNE GETİRİLEN İSİMLER YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı?na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu?nun getirilmesi kararlaştırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı?na ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.