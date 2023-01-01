TSK'nın İlk Kadın Amirali: Gökçen Fırat

Üniforma aşkı hakkında konuşan Albay Fırat aynı zamanda şu ifadeleri kullanmıştı: Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim.