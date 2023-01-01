TSK'nın İlk Kadın Amirali: Gökçen Fırat
Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilke imza atıldı.
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İlk kez bir kadın, amiral oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi şekillendi.
Genelkurmay Başkanlığı'na Metin Gürak atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atama dikkat çekti.
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İlk kadın amiral Gökçen Fırat
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat, amiralliğe terfi etti.
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Üniforma aşkı hakkında konuşan Albay Fırat aynı zamanda şu ifadeleri kullanmıştı: Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim.
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"Bana hep çok çekici gelirdi"
Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.
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