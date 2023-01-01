Yaz aylarının tercihi! İşte soğuk kahve tarifi

Blander haznesinde toz şeker, su ve instant kahve karıştırılır. Karışım eriyene kadar blender çalıştırılır. Sonrasında blendarın içerisine soğuk süt eklenerek köpükleşene kadar karıştırılır. Sonra buz parçaları da blendera ilave edilir. Buzlar parçalana kadar söz konusu karışım blenderda çekilir (isteğe bağlı olarak bardağa küp şeklinde de buzlar eklenebilir). Akabinde hazırlanan karışım istenilen bardağa koyulabilir. Ayrıca hazırlanan karışım servis edilmeden önce isteğe bağlı olarak çikolata rendesi ya da çilek gibi süslemeler yapılabilir. Sonrasında afiyetle tüketilebilir.