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Yaz Aylarının Tercihi! İşte Soğuk Kahve Tarifi

Yaz aylarının tercihi! İşte soğuk kahve tarifi

  1. Soğuk kahve yaz aylarında serinlemek isteyen pek çok insanın ilk tercihi olabiliyor. Özellikle kahve severlerin vazgeçemediği soğuk kahve, 5 dakika gibi kısa bir sürede de hazırlanabiliyor.

    Soğuk kahve yaz aylarında serinlemek isteyen pek çok insanın ilk tercihi olabiliyor. Özellikle kahve severlerin vazgeçemediği soğuk kahve, 5 dakika gibi kısa bir sürede de hazırlanabiliyor.

  2. Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adeta kurtarıcısı olabilen soğuk kahve, isteğe bağlı olarak farklı farklı soslarla da hazırlanabiliyor. Nitekim günün her saati tüketilebilecek soğuk kahve, pratik tarifi ile kolay bir şekilde de hazırlanabiliyor.

    Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adeta kurtarıcısı olabilen soğuk kahve, isteğe bağlı olarak farklı farklı soslarla da hazırlanabiliyor. Nitekim günün her saati tüketilebilecek soğuk kahve, pratik tarifi ile kolay bir şekilde de hazırlanabiliyor.

  3. Pratik tarifi ile kolay bir şekilde hazırlanabilen soğuk kahve, yaz aylarında pek çok insanın tercih ettiği içeceklerin başında yer alabiliyor. Ayrıca 5 dakikada hazırlanması, pek çok insanın ilgisini de çekebiliyor.

    Pratik tarifi ile kolay bir şekilde hazırlanabilen soğuk kahve, yaz aylarında pek çok insanın tercih ettiği içeceklerin başında yer alabiliyor. Ayrıca 5 dakikada hazırlanması, pek çok insanın ilgisini de çekebiliyor.

  4. Soğuk kahve tarifi birkaç malzeme ile kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. Nitekim soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler hemen aşağıda yer alıyor.

    Soğuk kahve tarifi birkaç malzeme ile kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. Nitekim soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler hemen aşağıda yer alıyor.

  5. Soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekilde; yarım çay bardağı soğuk su, 2 yemek kaşığı instant kahve, 2 adet esmer şeker, 2-3 adet buz küpü, 1 su bardağı soğuk süt.

    Soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekilde; yarım çay bardağı soğuk su, 2 yemek kaşığı instant kahve, 2 adet esmer şeker, 2-3 adet buz küpü, 1 su bardağı soğuk süt.

  6. Soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler toparlandıktan sonra, soğuk kahve tarifini hazırlama aşamasına geçilebilir. Nitekim soğuk kahve tarifinin hazırlanışı hemen aşağıda yer almaktadır.

    Soğuk kahve tarifi için gerekli olan malzemeler toparlandıktan sonra, soğuk kahve tarifini hazırlama aşamasına geçilebilir. Nitekim soğuk kahve tarifinin hazırlanışı hemen aşağıda yer almaktadır.

  7. Blander haznesinde toz şeker, su ve instant kahve karıştırılır. Karışım eriyene kadar blender çalıştırılır. Sonrasında blendarın içerisine soğuk süt eklenerek köpükleşene kadar karıştırılır. Sonra buz parçaları da blendera ilave edilir. Buzlar parçalana kadar söz konusu karışım blenderda çekilir (isteğe bağlı olarak bardağa küp şeklinde de buzlar eklenebilir). Akabinde hazırlanan karışım istenilen bardağa koyulabilir. Ayrıca hazırlanan karışım servis edilmeden önce isteğe bağlı olarak çikolata rendesi ya da çilek gibi süslemeler yapılabilir. Sonrasında afiyetle tüketilebilir.

    Blander haznesinde toz şeker, su ve instant kahve karıştırılır. Karışım eriyene kadar blender çalıştırılır. Sonrasında blendarın içerisine soğuk süt eklenerek köpükleşene kadar karıştırılır. Sonra buz parçaları da blendera ilave edilir. Buzlar parçalana kadar söz konusu karışım blenderda çekilir (isteğe bağlı olarak bardağa küp şeklinde de buzlar eklenebilir). Akabinde hazırlanan karışım istenilen bardağa koyulabilir. Ayrıca hazırlanan karışım servis edilmeden önce isteğe bağlı olarak çikolata rendesi ya da çilek gibi süslemeler yapılabilir. Sonrasında afiyetle tüketilebilir.