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Elektrikli Otomobillerde Yeni Sorun Patladı!

Markalar arasındaki elektrikli otomobil yarışı kızıştı

  1. Elektrikli otomobil üretimi her geçen gün artarken, markalar batarya üretimi ve tedariği konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Ford, GM ve Porsche gibi markalar da ikinci çeyrek sonuçlarında batarya üretiminde yaşanan sıkıntılara ve maliyet sorunlarına vurgu yaptı.

    Elektrikli otomobil üretimi her geçen gün artarken, markalar batarya üretimi ve tedariği konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Ford, GM ve Porsche gibi markalar da ikinci çeyrek sonuçlarında batarya üretiminde yaşanan sıkıntılara ve maliyet sorunlarına vurgu yaptı.

  2. Ford CEO?su Jim Farley, Tesla?nın başlattığı indirim yarışına vurgu yaparak, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Henüz Tesla gibi bir üretim hattına sahip olmadıkları için elektrikli araçları için yeterli indirimleri yapamadıklarını aktaran şirket, özellike batarya konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, sorunlar yaşadıklarını vurguladı.

    Ford CEO?su Jim Farley, Tesla?nın başlattığı indirim yarışına vurgu yaparak, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Henüz Tesla gibi bir üretim hattına sahip olmadıkları için elektrikli araçları için yeterli indirimleri yapamadıklarını aktaran şirket, özellike batarya konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, sorunlar yaşadıklarını vurguladı.

  3. Diğer yanda GM CEO?su Mary Barra da elektrikli araç üretimini hızlandıkmak istediklerini ancak yaşanan batarya tedarik sorunları nedeniyle bu hedefe ulaşamayabileceklerini belirtiyor. Şirketin Kanada?da yer alan bir tesisindeki üretimin durması da batarya tedarik sorununa bağlanıyor. Porsche da elektrikli otomobilleri için batarya tedarik sorunu yaşayan markalar arasında.

    Diğer yanda GM CEO?su Mary Barra da elektrikli araç üretimini hızlandıkmak istediklerini ancak yaşanan batarya tedarik sorunları nedeniyle bu hedefe ulaşamayabileceklerini belirtiyor. Şirketin Kanada?da yer alan bir tesisindeki üretimin durması da batarya tedarik sorununa bağlanıyor. Porsche da elektrikli otomobilleri için batarya tedarik sorunu yaşayan markalar arasında.

  4. Bu yılki hedeflerine ulaşmaları için batarya tedariğinde yaşanan sorunları çözmek zorunda olduklarını aktaran CEO Oliver Blume, batarya şirketlerinin hammadde ve üretim kapasitesi sorunu yaşadıklarını ifade etti.

    Bu yılki hedeflerine ulaşmaları için batarya tedariğinde yaşanan sorunları çözmek zorunda olduklarını aktaran CEO Oliver Blume, batarya şirketlerinin hammadde ve üretim kapasitesi sorunu yaşadıklarını ifade etti.

  5. Markalar arasındaki elektrikli araç yarışı kızıştıkça önümüzdeki günlerde bataryalar için hayati önem taşıyan hammaddelerin temin edilmesinde ve üretim bantlarındaki sorunların artması bekleniyor.

    Markalar arasındaki elektrikli araç yarışı kızıştıkça önümüzdeki günlerde bataryalar için hayati önem taşıyan hammaddelerin temin edilmesinde ve üretim bantlarındaki sorunların artması bekleniyor.