Elektrikli Otomobillerde Yeni Sorun Patladı!

Diğer yanda GM CEO?su Mary Barra da elektrikli araç üretimini hızlandıkmak istediklerini ancak yaşanan batarya tedarik sorunları nedeniyle bu hedefe ulaşamayabileceklerini belirtiyor. Şirketin Kanada?da yer alan bir tesisindeki üretimin durması da batarya tedarik sorununa bağlanıyor. Porsche da elektrikli otomobilleri için batarya tedarik sorunu yaşayan markalar arasında.