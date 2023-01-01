Tarihi Enkazda Lazerle 207 Milyon Nokta Ölçümü

"Diğer taraftan ekiplerimiz ölçüm çalışmalarıyla enkazda modelleme çalışmalarını da tamamladı. Hatay ve Bursa zaten iki kardeş şehir. Şimdi Ulu Camiler nezdinde de bir kardeşlik başlatmış olacağız. Hatay Ulu Cami, Bursa Ulu Cami?den daha eski. Etrafı da bu vesileyle düzenlenmiş olacak. İnşallah Hatay Ulu Cami, gelen misafirlerini daha sağlıklı bir ortamda kabul edecek. Osmanlı?yı kuran şehir Bursa?ya bu yakışırdı. Buna aracı olmak, vesile olmak benim için de son derece büyük bir mutluluk? diye konuştu.