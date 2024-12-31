Gökdere'de 'Huzur Koridoru'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan peyzaj düzenlemeleriyle Gökdere?nin iki yakası, adeta ?huzur koridoruna? dönüştü. Gerek Irgandı Köprüsü gerekse de hat boyunca yenilenen aydınlatma sistemleri ile bölge geceleri de hem estetik hem de güvenli hale getirildi.