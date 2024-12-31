Son Hali Olay Oldu!

NECATİ ŞAŞMAZ'IN YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULUYOR Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın son hali herkes tarafından konuşulurken Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberinde şu bilgi yer aldı; Geçen ay gittiği hac sonrası zamanını dini ve İslami kitaplar okuyarak geçirdiğini belirten detaylar dikkat çekerken son çekildiği takkeli fotoğraf ise çok konuşuldu.