X'ten Bir Yeni Özellik Daha
Elon Musk gece yayını açtı
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ABD'DE GECE YAYINI AÇTI Elon Musk, X'in San Fransisco'da bulunan genel merkezinde ABD'de gece saat 01.50 civarında bir canlı yayın başlattı.
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Elon Musk, açtığı yayında ofisi gösterirken X'in yeni özelliğini de test etmiş oldu.
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Bu yeni özellik sayesinde artık X üzerinden canlı yayın açabileceksiniz. Platform daha önceden canlı yayın desteğini "Periscope" platformu ile veriyordu. Artık bu platforma gerek duymadan X üzerinde canlı yayın yapılabilecek.
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Musk, özelliği duyuran gönderisinde "Canlı video artık oldukça iyi çalışıyor. Gönderi paylaşırken kameraya benzeyen düğmeye dokunmanız yeterli" ifadelerini kullandı.