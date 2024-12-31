Yabancı Numaralardan Gelen Aramaları Engellemek!

WHATSAPP'TAN "KONTROL SİZDE" AÇIKLAMASI WhatsApp ise yoğun şikayetlerin ardından X platformunda bir paylaşımda bulundu. Şirket gönderide "Engelle ve Raporla ile gizliliğinizin kontrolü sizde. İstenmeyen sohbetleri ve aramaları engelleyin ve şüpheli olanları bize bildirin. Raporlama ile WhatsApp'ta daha güvenli ve daha iyi bir deneyim oluşturmamıza yardımcı olur." ifadeleri yer aldı.