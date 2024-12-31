Yabancı Numaralardan Gelen Aramaları Engellemek!
WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir? İşte ayrıntılar...
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WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir? - 1 ŞİKAYETLERDE ARTIŞ OLDU Türkiye'de bulunan WhatsApp kullanıcıları her gün bilinmeyen numaralardan aramalar almaya devam ediyor. Son dönemde WhatsApp'ta kullanıcıların bilinmeyen aramalardan dolayı bulundukları şikayet sayılarında ise yüzde 1001 artış yaşandığı kaydedilmişti.
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BİLİNMEYEN NUMARALARI ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ? Birçok kullanıcı bu sorunun cevabını internette arıyor. WhatsApp'ın son dönemde duyurduğu yeni özelliğiyle beraber, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engellemek mümkün.
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OTOMATİK OLARAK SESSİZE ALINACAK WhatsApp üzerinde gizlilik ayarlarına gidiyoruz ve ardından "Aramalar" seçeneğini seçtikten sonra "Bilinmeyen kullanıcıları sessize al" butonunu aktifleştiriyoruz. Artık rehberinizde kayıtlı olmayan kullanıcılardan gelen aramalar otomatik olarak sessize alınacak.
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WHATSAPP'TAN "KONTROL SİZDE" AÇIKLAMASI WhatsApp ise yoğun şikayetlerin ardından X platformunda bir paylaşımda bulundu. Şirket gönderide "Engelle ve Raporla ile gizliliğinizin kontrolü sizde. İstenmeyen sohbetleri ve aramaları engelleyin ve şüpheli olanları bize bildirin. Raporlama ile WhatsApp'ta daha güvenli ve daha iyi bir deneyim oluşturmamıza yardımcı olur." ifadeleri yer aldı.