Ağaca Asılı Kadın Cesedi Bulundu!
Başakşehir'de yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Genç kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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Kayabaşı Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin yakınında dün saat 17.00 sıralarında ağaca asılı kadın cesedi bulundu.
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Cesedi görenler durumu polise bildirdi.
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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
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Kadının ölüm sebebi adli tıptaki işlemlerinin ardından belirlenecek.
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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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